Afyonkarahisar'da seçimi kim kazandı? Afyonkarahisar başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Afyonkarahisar'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:36
Afyonkarahisar'da seçimi kim kazandı? Afyonkarahisar başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları....
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Afyonkarahisarlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Afyonkarahisar'da seçimi hangi aday kazandı? 

AFYONKARAHISAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Burcu Köksal, AKP'den Hüseyin Ceylan Uluçay, İYİ Parti'den Alper Yağcı, Zafer Partisi'nden Burkahan İngeç, Saadet Partisi'nden Haşim Asnuk, Yeniden Refah Partisi'nden Şükrü Sarıdere ve DEM Parti'den ise Zehra Yalçın Afyonkarahisar başkan adayı olarak aday gösterildi.

AFYONKARAHISAR'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Afyonkarahisar'da "Burcu Köksal, Hüseyin Ceylan Uluçay, Alper Yağcı ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Afyonkarahisar 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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