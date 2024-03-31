Adana'da seçimi kim kazandı? Adana başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:38

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:38

Adanalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Adana'da seçimi hangi aday kazandı?

ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Zeydan Karalar, AKP'den Fatih Mehmet Kocaispir, İYİ Parti'den Ayyüce Türkeş Taş, Zafer Partisi'nden Umut Yanar, Saadet Partisi'nden Hüseyin Acarlar, Yeniden Refah Partisi'nden Selahattin Baysal ve DEM Parti'den ise Hakan Buldu başkan adayı olarak aday gösterildi.

ADANA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Adana'da "Zeydan Karalar, Fatih Mehmet Kocaispir, Ayyüce Türkeş Taş ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Adana 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.