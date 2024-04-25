Küçülmeye gidileceği açıklanmıştı: Memleket Partisi'nde olağan kurultay süreci başladı

Memleket Partisi, parti meclisi ve il başkanları toplantısında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı.

ANKA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 18:31
Küçülmeye gidileceği açıklanmıştı: Memleket Partisi'nde olağan kurultay süreci başladı
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Memleket Partisi'nin parti meclisi ve il başkanları Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında toplandı. Toplantılarda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifaların yaşandığı partide olağan kurultay sürecini başlatma kararı alındı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabından seçim sonuçlarına yönelik daha önce yaptığı değerlendirmede, partisinin Hazine’den yardım almadığını, çalışmaların bağışlarla sürdüğünü belirterek, küçülmeye gittiklerini açıklamıştı.


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