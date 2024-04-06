Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal partisinden istifa etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partide küçülmeye gitme kararının ardından istifalar devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:26
Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal partisinden istifa etti
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde istediği oyu alamayan Memleket Partisi, seçimin ardından küçülme kararı aldı. Kararı partinin Genel Başkanı Muharrem İnce yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Memleket Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde yurt genelinde yüzde 0.17 oy aldı. Parti yalnızca bir beldede birinci parti oldu.

"KURUCUSU OLDUĞUM PARTİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, tüm görevlerini bıraktığını açıklamasının ardından partiden de istifa ettiğini açıkladı.

Özkal açıklamasında, “Siyaset ilkelerin için mücadeledir! İyi bilirim! Ama mücadele edilen kişi “ben”sem Yakışanı gitmektir! Verdiğim tüm emekler helal olsun… Daha evvel görevlerimi bıraktığım, Kurucularından olduğum partimden İstifa ediyorum! Özgür alanda siyasete devam…" diye yazdı.



özgür haberleri Memleket Partisi haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Memleket Partisi ‘küçülüyor’

Memleket Partisi ‘küçülüyor’
CHP, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da fark attı

CHP, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da fark attı
Oy vermek için memleketine giderken kazada can verdi

Oy vermek için memleketine giderken kazada can verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin adaylık başvurusunu kabul etmediği bağımsız aday Adem Ceylan mazbatasını aldı

AKP'nin adaylık başvurusunu kabul etmediği bağımsız aday Adem Ceylan mazbatasını aldı
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!
Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş

Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
AKP'de 'Zeydan' çatlağı: ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’

AKP'de 'Zeydan' çatlağı: ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’
5 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sıralaması

5 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sıralaması
Cemal Enginyurt'tan Mehmet Uçum'a sert tepki: 'Beni kastediyorsan alnını karışlarım!'

Cemal Enginyurt'tan Mehmet Uçum'a sert tepki: 'Beni kastediyorsan alnını karışlarım!'
Tuvaleti görenler şoke oldu! Şafak Sezer evinin kapılarını MasterChef yarışmacılarına açtı

Tuvaleti görenler şoke oldu! Şafak Sezer evinin kapılarını MasterChef yarışmacılarına açtı