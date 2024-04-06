Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal partisinden istifa etti
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partide küçülmeye gitme kararının ardından istifalar devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerinde istediği oyu alamayan Memleket Partisi, seçimin ardından küçülme kararı aldı. Kararı partinin Genel Başkanı Muharrem İnce yazılı bir açıklama ile duyurdu.
Memleket Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde yurt genelinde yüzde 0.17 oy aldı. Parti yalnızca bir beldede birinci parti oldu.
"KURUCUSU OLDUĞUM PARTİMDEN İSTİFA EDİYORUM"
Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, tüm görevlerini bıraktığını açıklamasının ardından partiden de istifa ettiğini açıkladı.
Özkal açıklamasında, “Siyaset ilkelerin için mücadeledir! İyi bilirim! Ama mücadele edilen kişi “ben”sem Yakışanı gitmektir! Verdiğim tüm emekler helal olsun… Daha evvel görevlerimi bıraktığım, Kurucularından olduğum partimden İstifa ediyorum! Özgür alanda siyasete devam…" diye yazdı.
Siyaset ilkelerin için mücadeledir!— Prof.Dr. İpek Özkal (@ipekozkal) April 6, 2024
İyi bilirim!
Ama mücadele edilen kişi “ben”sem
Yakışanı gitmektir!
Verdiğim tüm emekler helal olsun…
Daha evvel görevlerimi bıraktığım,
Kurucularından olduğum partimden
İstifa ediyorum!
Özgür alanda siyasete devam… pic.twitter.com/IPrZOlMY7G
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