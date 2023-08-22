Kulis: AKP yerel seçim öncesi operasyonlara hazırlanıyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:00

Genel seçimlerde ‘göçmenler, kaçak işçiler ve kaçak mülteciler’ konusunun, ekonomik kriz kadar soruna neden olduğunu gören iktidar, yerel seçim öncesi operasyona hazırlanıyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’de yerel seçimlerle ilgili yapılan her toplantıda, göçmen sorunu en az ekonomik kriz kadar yer kaplıyor. Düzensiz göçle mücadele ve sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi konusunda yeni adımlara hazırlanılıyor.

‘VİZE ALIMI ZORLAŞTIRILACAK’

Babacan’ın aktardığı kulis bilgisine göre, yerel seçim öncesinde, ikamet izni uzatma işlemlerinin zorlaştırılmasına karar verildi. Bunun yanı sıra vize almak da eskisi gibi kolay olmayacak. Yani, AB ülkelerinin bize uyguladığı sistem uygulanacak. Türkiye’den vize talep edenler ve ikamet izni süresini uzatmak isteyenlerden, banka hesabı, gelir belgesi, tapu gibi belgeler istenecek. Sağlık sigortası yaptırması zorunluluğu getirilecek.

Aynı kapsamda kaçak yabancı işçiler için denetimlerin artırılması, bu sürece yerel yönetimlerin de katılması planlanıyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kaçak işçilerin dikkat çekmemek için işyerlerinde kaldıkları ortaya çıktı. İzinli yabancı işçi ile kaçak yabancı işçi ayrımının yeterince yapılmadığı fark da edildi.

‘TÜRKİYE’NİN SURİYE’NİN KUZEYİNDE YAPTIĞI EVLER TERCİH EDİLMİYOR’

Babacan’ın aktardığı bilgilerde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde oluşturduğu yerleşim alanları, yapılan propagandaya rağmen tercih edilmiyor. O bölgeden yönetimden, evlerin tercih edilmemesine, yaşamsal altyapının yeterli olmadığına dair birçok şikayet geliyor.

“Toplamda 4-5 milyon kişinin yaşadığı, 13 ayrı yerel yönetimin bulunduğu bu coğrafya için tek elden yönetim formülleri aranıyor” ifadelerinin yer aldığı haberde sorunun çözülüp dönüşün artması konusunda atılan adımların yetmediği de söyleniyor.

“SORUNLAR ÇÖZÜLÜNCE DÖNMEYİ TERCİH EDECEKLER”

Haberde bir AKP kurmayının söz konusu durum hakkında şu sözleri söylediği de belirtiliyor:

“Türkiye’de göçmenler konusunda birçok yeni idari tedbir alınıyor. İkametleri zorlaştırılıyor. Bir anlamda sığınmacıların ülkelerine dönmelerine yönelik aslında baskı unsuru oluşturuluyor. İzinsiz şehir değiştirenler geri gönderme merkezlerine yollanıyor. Mesela 5 kişiden fazla toplu halde dolaşmayın uyarısında bulunuluyor. Ekim ve Kasım’da dönüşlerin hızlanmasını bekliyoruz. Suriye’de güvenli bölgelerdeki evlerin yaşam koşulları, iklim şartları zor. Bu sorunlar çözülünce, dönmeyi tercih edecekler…”