Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 50 gözaltı
Şırnak’ta kolluk kuvvetleri, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirdi. Operasyonlarda 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,87 gram metamfetamin, 1 adet bong, 8 bin 210 adet sigara, 370 adet puro, 230 litre kaçak akaryakıt, 77 adet muhtelif emtia, 63 adet cep telefonu, 188 adet cep telefonu aksesuarı, 155 adet elektronik emtia (akıllı saat, elektronik sigara), 4 litre kaçak içki, 3 kilo nargile tütünü, 1 kilo kaçak tütün, 1 adet define arama cihazı, 1 adet define alan tarama çubuğu ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı
- AKP'nin kalesinde yurttaş dert yandı