Operasyonlar devam ediyor: 111 kaçak göçmen yakalandı!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:27

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:27

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 26 ekip 105 personelle denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde 111 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, bazı adreslerde yapılan kontrollerde 11 bin 320 lira, 320 avro ve elektrikli tel kesme makinesi ele geçirildi.

YÜKSEKOVA'DA DA 9 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı” denildi.

