Kulis: Erdoğan'ın seçimi kaybetmemek için yaptığı plan ortaya çıktı

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:42

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü "Erdoğan'ın kaderi muhalefetin elinde" başlıklı yazısında son günlerde giderek artan bir kulis paylaşımını aktardı.

"ERDOĞAN İÇİN TEK YOL VAR"

Uğuroğlu, "Uğuroğlu, zamanında yapılması halinde seçimlerin 18 Haziran 2023 olduğunu hatırlatarak, “A) Erdoğan YSK'dan, "Aday olursunuz" tüyosu alırsa erken seçim olmaz. B) Erdoğan YSK'dan, "Aday olamazsınız" tüyosu alırsa erken seçim için muhalefete muhtaç olur. Ben "A" şıkkını asla mümkün görmüyor yüksek hakim YSK üyelerinin anayasa hükmünü uygulayacaklarına inanıyorum. "B" şıkkına göre şunu da ortaya koyalım. AKP + MHP + BBP'nin Meclis'teki oy sayısı: 335 Anayasaya göre "Erken Seçim" kararı için gerekli oy sayısı: 360 O halde Erdoğan için tek yol var muhalefet ile anlaşmak. 6 Bağımsız yetmiyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN MİLLETVEKİLİ TRANSFER PAZARINI AÇABİLİR"

Uğuroğlu devamında şöyle yazdı:

“Peki, 18 Haziran yerine 14 Mayıs'ta yani sadece bir ay önce sırf Erdoğan aday olabilsin diye; Hangi parti onay verir? Bence Erdoğan muhalefet liderlerinden gerekli desteği bulamaz ki bu durumda; "Güneş Motel" uygulamasını devreye sokabilir. Yani Milletvekili transfer pazarını açabilir Erdoğan…”

"HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Öte yandan Uğuroğlu, kulislerde dolanan bir paylaşımı da dile getirdi.

"Erdoğan savaş çıkarıp seçimi bir yıl erteler…" diyen Uğuroğlu, "Eğer seçimi kaybedeceğini görürse kaybetmemek için Erdoğan her şey yapabilir… Çünkü muhalefet liderleri hesap sorma konusunda kararlılar…" dedi.