Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor

03 Kasım 2022 Perşembe, 09:38

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba mesajında, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkilere neden olan AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu gelişmeler kulisleri de hareketlendirdi. AKP'nin TBMM Grubu'nda var olan rahatsızlığın daha da büyüdüğü ifade ediliyor. Bir grup milletvekili istifa ya da seçimlere kadar bekleyip siyasi yaşamlarını sonlandırma seçeneklerini tartışıyor.

"BAHÇELİ'NİN BİR İŞARETİ İLE..."

BirGün’den Hüseyin Şimşek'e konuşan bazı AKP’liler özellikle teşkilatlarda kendi bilgileri dışındaki önemli değişiklikler yapılmasından, kamuda niteliksiz kadroların göreve gelmesinden, TBMM'deki görevlerinin Saray'ın onay mekanizması olmaktan öteye geçmemesinden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir işareti ile partinin en önemli isimlerinin üstünün silinebilmesinden yakınıyor.

Bugün iktidarının 20'nci yılını dolduran, seçildiği dönemdeki tüm söylemlerinden vazgeçen, ülkeyi hemen her alanda geriye götüren AKP’de parti içi rahatsızlıklar da gizlenemeyecek boyuta ulaştı. Son olarak Fakıbaba’nın istifasının ardından gözler yeniden AKP’deki rahatsız milletvekillerine çevrildi. Fakıbaba ile benzer düşünceleri paylaştığı bildirilen milletvekili sayısının her geçen gün arttığı öğrenilirken kulislerde bu milletvekillerinin karar aşamasında olduğu da konuşuluyor.

ERDOĞAN'A İLETMİŞLER

AKP içerisinde rahatsızlığını gizlemeyen milletvekilleri, en çok teşkilatlardan yakınıyor. “Bir kabuk değişimi içerisindeyiz” diyen milletvekilleri, yaptıkları değerlendirmelerde, geçen yıl yarıya yakını değişen il ve ilçe yönetimlerine dikkati çekti. Partinin seçimlere iki yıl öncesinden hazırlanmaya başladığını kaydeden “rahatsız milletvekillerinin” ortak şikayeti, yeni gelen kadroların iktidar ortağı MHP’nin de dayattığı isimler arasından, teşkilatların yüzde yüz onayı alınmadan belirlenmiş olması. 20 yılda çok sayıda ekibin yönetimlerde yer aldığını fakat bu ekiplerin sürekli değiştiğini kaydeden milletvekilleri bu durumdan, “Bizi hesaba katmıyorlar. Sürekli değişimin olduğu bir yerde, belirli bir zamandan sonra niteliksiz insanlar yönetimlerde yer alırlar. Bu çok doğal ve yaşadığımız da tam olarak bu” değerlendirmesi yapıyor. İstifa konusunda kararsız olduklarını bildiren milletvekilleri, tekrar aday olmama düşüncesine daha yakın olduklarını ancak gelişmelere göre adım atacaklarını kaydediyor. Şikayetlerini gizlemeyen milletvekillerinin “fırsat buldukça” ve “terslenmeyi göze alarak” bu düşüncelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettikleri de bildirildi.

MHP BASKISIYLA İSTİFA ETTİRDİLER

Milletvekillerinin bir diğer şikayeti, MHP’nin etkinliği. “Neredeyse dörtte bir oranımızda oy almalarına rağmen, sanki ülkeyi yönetiyor gibi isteklerde bulunuyorlar” diyen milletvekilleri, son olarak Mahir Ünal’ın Meclis Grup Başkanvekilliğinden alınmasını bu duruma örnek olarak gösteriyor ve bu kararın bizzat MHP’nin baskısıyla alındığını bildiriyor.