Kulisler hareketlendi: İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:59
<p>Muhalefetin erken seçim çağrılarının yanı sıra iktidar kanadı Haziran 2023'te yapılması planlanan seçim çalışmalarını hızlandırdı. </p>

Muhalefetin erken seçim çağrılarının yanı sıra iktidar kanadı Haziran 2023'te yapılması planlanan seçim çalışmalarını hızlandırdı. 

<p>Anket şirketleri seçim tarihi yaklaştırdıkça anket çalışmalarına hız verdi. </p>

Anket şirketleri seçim tarihi yaklaştırdıkça anket çalışmalarına hız verdi. 

<p>ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, yaptıkları son seçim anketinden çıkan sonucu değerlendirdi. Pösteki, anket çalışmasında AKP'nin 2018'deki seçim sonuçlarına göre, İstanbul'da 9 puan kaybettiğini duyurdu. </p>

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, yaptıkları son seçim anketinden çıkan sonucu değerlendirdi. Pösteki, anket çalışmasında AKP'nin 2018'deki seçim sonuçlarına göre, İstanbul'da 9 puan kaybettiğini duyurdu. 

<p>Pösteki, 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre; AKP'nin 2018 genel seçim sonuçlarına kıyasla İstanbul'da 9 puan kaybettiğini belirtti.</p>

Pösteki, 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre; AKP'nin 2018 genel seçim sonuçlarına kıyasla İstanbul'da 9 puan kaybettiğini belirtti.

<p>2 ay önceki yapılan anket çalışmasına göre ise AKP'nin İstanbul'da oylarını 3 puan arttırdığını ifade eden Pösteki, oy sonucunu şöyle paylaştı. </p> <p>Haziran 2018: Yüzde 42,7</p> <p>Seçim sonucu</p> <p>Ağustos 2022: Yüzde 30,2 (-12,5)</p> <p>Anket sonucu</p> <p>Ekim 2022: Yüzde 33,2 (-9,5)</p> <p>Anket sonucu</p>

2 ay önceki yapılan anket çalışmasına göre ise AKP'nin İstanbul'da oylarını 3 puan arttırdığını ifade eden Pösteki, oy sonucunu şöyle paylaştı. 

Haziran 2018: Yüzde 42,7

Seçim sonucu

Ağustos 2022: Yüzde 30,2 (-12,5)

Anket sonucu

Ekim 2022: Yüzde 33,2 (-9,5)

Anket sonucu

<p>İstanbul genelinde CHP'nin oy oranlarında yüzde 1,5 oranında bir artış olduğunu aktaran Pösteki, 2018'deki yüzde 26,4'lük oranı yüzde 28,1'e yükselttiğini dile getirdi.</p>

İstanbul genelinde CHP'nin oy oranlarında yüzde 1,5 oranında bir artış olduğunu aktaran Pösteki, 2018'deki yüzde 26,4'lük oranı yüzde 28,1'e yükselttiğini dile getirdi.

<p>Pösteki, İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçesinde oylarını artırdığını ve oy oranını yüzde 8'den yüzde 18,4'e yükselttiğini açıkladı.</p>

Pösteki, İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçesinde oylarını artırdığını ve oy oranını yüzde 8'den yüzde 18,4'e yükselttiğini açıkladı.

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