Kulisler hareketlendi: İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
Muhalefetin erken seçim çağrılarının yanı sıra iktidar kanadı Haziran 2023'te yapılması planlanan seçim çalışmalarını hızlandırdı.
Anket şirketleri seçim tarihi yaklaştırdıkça anket çalışmalarına hız verdi.
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, yaptıkları son seçim anketinden çıkan sonucu değerlendirdi. Pösteki, anket çalışmasında AKP'nin 2018'deki seçim sonuçlarına göre, İstanbul'da 9 puan kaybettiğini duyurdu.
Pösteki, 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre; AKP'nin 2018 genel seçim sonuçlarına kıyasla İstanbul'da 9 puan kaybettiğini belirtti.
2 ay önceki yapılan anket çalışmasına göre ise AKP'nin İstanbul'da oylarını 3 puan arttırdığını ifade eden Pösteki, oy sonucunu şöyle paylaştı.
Haziran 2018: Yüzde 42,7
Seçim sonucu
Ağustos 2022: Yüzde 30,2 (-12,5)
Anket sonucu
Ekim 2022: Yüzde 33,2 (-9,5)
Anket sonucu
İstanbul genelinde CHP'nin oy oranlarında yüzde 1,5 oranında bir artış olduğunu aktaran Pösteki, 2018'deki yüzde 26,4'lük oranı yüzde 28,1'e yükselttiğini dile getirdi.
Pösteki, İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçesinde oylarını artırdığını ve oy oranını yüzde 8'den yüzde 18,4'e yükselttiğini açıkladı.
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