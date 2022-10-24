Kulisler hareketlendi: İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı

2 ay önceki yapılan anket çalışmasına göre ise AKP'nin İstanbul'da oylarını 3 puan arttırdığını ifade eden Pösteki, oy sonucunu şöyle paylaştı.

Haziran 2018: Yüzde 42,7

Seçim sonucu

Ağustos 2022: Yüzde 30,2 (-12,5)

Anket sonucu

Ekim 2022: Yüzde 33,2 (-9,5)

Anket sonucu