Kulisler hareketlendi: Muhalefetten bir genel başkan 'Sürecin tabii adayı…' diyerek duyurdu
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, muhalefetin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu aktardı.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü "Sürecin tabii adayı…" başlıklı yazısında muhalefetten bir genel başkanın "Sürecin tabii adayı Kılıçdaroğlu" dediğini yazdı.
Sarıkaya, "Sürecin tabii adayı…" ifadesinin kullanan genel başkanın Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunduğunu ifade etti.
"Adıyla yazmak istedim, ancak yeni bir tartışmaya neden olmamak gerekçesi ve bugünden konuşmanın erken olacağı endişesi ile müsaade etmedi" diyen Sarıkaya, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sadece partisinin içinden destek gelmiyor. İşbirliği yaptığı 6’lı masada da desteği var…" dedi.
"ADAYI BUGÜNDEN AÇIKLAMANIN..."
Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Yukarıda cümlenin sahibi muhalefetten bir Genel Başkan…
Atıf yaptığı kişi ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu…
Adıyla yazmak istedim, ancak yeni bir tartışmaya neden olmamak gerekçesi ve bugünden konuşmanın erken olacağı endişesi ile müsaade etmedi.
Anladığım o ki hangi tarih ve şartlarda seçime gidileceği belli değilken, bugünden angajmana girmeyi uygun bulmuyor.
Ancak şunu söyleyebilirim, Cumhurbaşkanı adaylığının Kılıçdaroğlu’nun hakkı olduğu konusundaki görüşleri yeni değil.
Kısa süre önce de benzer şekilde milletvekili ve parti yöneticilerinden de aynı cümleyi işitmiştim.
Hatta ortaya koydukları aday kıstasına en uygun ismin Kılıçdaroğlu olduğunu da kayda geçirmişti.
Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sadece partisinin içinden destek gelmiyor.
İşbirliği yaptığı 6’lı masada da desteği var…
Burada da kalmadım, diğer muhalefet partilerinin etkili yöneticilerine de benzer soruyu yönelttiğimde anladım ki kategorik, “kesinlikle olmaz… adaylığını uygun görmeyiz” yönünde bir yaklaşımları yok.
Hatta seçime doğru adayın isminin de minimal seviyede kalıp, tartışmanın mevcut ile devam edilip edilmeme noktasına taşınacağına vurgu yapıldı.
Adayı bugünden açıklamanın doğru olmayacağının altını çizmekle kaldı."
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