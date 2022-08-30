Kulisler hareketli... MHP'de yürütülen af çalışmasının iki önceliği var
MHP'de yürütülen af çalışmasının 2 önceliği olduğu belirtildi. Buna göre, MHP af konusunda kendisine ulaşan talepleri değerlendirmeye aldı.
İktidarın seçime giden süreçte af ilan edebileceği bir süredir kulislerde konuşulan bir konuydu. NTV'nin haberine göre; MHP'de yürütülen çalışmanın iki önceliği var. Onlardan ilki, cezasızlık algısının yaratılmaması. İkincisi ise, kapsamda sadece devlete karşı işlenen suçların yer alması. MHP af konusunda kendisine ulaşan talepleri bu iki kırmızı çizgi kapsamında değerlendirmeye aldı.
Çalışma tamamlandıktan sonra AKP ile de paylaşılacak. Gerekirse ortak komisyon kurulup teklife son şekli verilecek.
CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
MHP'de yürütülen af çalışması konusunda, CHP'den ilk açıklama geldi. Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.
''Doğru'' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.
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