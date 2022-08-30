MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu! 29 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?

30 Ağustos 2022 Salı, 10:48

MasterChef Türkiye'nin dün gece ekranan gelen bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlendiği gecede yarışmacılar en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti.

KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye jürisi, kaptanlık oyunu için yarışmacılardan en iyi tavuklu nohut pilavı yapmasını istedi. Jürinin tadımı sonrası nohutlu tavuk pilavı en iyi yapan Melih ve Metin arasında mavi takım kaptanlık yarışı gerçekleşti. İkili arasında en iyi poşe yumurtayı yapan isim mavi takım kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

En iyi poşe yumurtayı yapan Metin mavi takım kaptanı seçildi.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı olarak seçilen Metin, kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç'ı seçti.

YENİ HAFTANIN MAVİ VE KIRMIZI TAKIMI

Mavi takımı

Metin

Melih

Büşra

Yağız

Onur

Görkem

Serpilay

Dilan

Burak

Kırmızı takım

Kıvanç

Çağatay

Gamze

Tayfun

Barış

Ayaz

Kaan

Fatma Nur

Burak







