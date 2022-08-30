MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu! 29 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?
29 Ağustos 2022 pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık oyunu oynadı. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oynanan kaptanlık oyunu sonrası belirlendi. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım kaptanları kim oldu? MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları nasıl oldu?
MasterChef Türkiye'nin dün gece ekranan gelen bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlendiği gecede yarışmacılar en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti.
KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye jürisi, kaptanlık oyunu için yarışmacılardan en iyi tavuklu nohut pilavı yapmasını istedi. Jürinin tadımı sonrası nohutlu tavuk pilavı en iyi yapan Melih ve Metin arasında mavi takım kaptanlık yarışı gerçekleşti. İkili arasında en iyi poşe yumurtayı yapan isim mavi takım kaptanı oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
En iyi poşe yumurtayı yapan Metin mavi takım kaptanı seçildi.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı olarak seçilen Metin, kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç'ı seçti.
YENİ HAFTANIN MAVİ VE KIRMIZI TAKIMI
Mavi takımı
Metin
Melih
Büşra
Yağız
Onur
Görkem
Serpilay
Dilan
Burak
Kırmızı takım
Kıvanç
Çağatay
Gamze
Tayfun
Barış
Ayaz
Kaan
Fatma Nur
Burak
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