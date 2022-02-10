Kulislerde hareketli gece: Kabine ve bir kurumda değişim iddiası

10 Şubat 2022 Perşembe, 23:31

Adalet Bakanlığı'nda Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın atanmasını ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek revizyon mesajı vermesi siyasi kulisleri hareketlendirmişti.

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay da, önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanı ile Sağlık Bakanı'nın ve Tarım ve Orman Bakanı'nın değişebileceğine yönelik yorumlar olduğunu söylemişti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Kabinede ve en az bakanlıklar kadar konuşacak bir kurumda değişim olacağı konuşuluyor" dedi.

"DEĞİŞİKLİK GELİYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, tweetinde, "Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

İşte Işık'ın o tweeti: