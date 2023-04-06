Kullanılamaz hale gelen hastanenin müteahhidine 1.6 milyarlık deprem konutu ihalesi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından 2 ay geçti. Yıkılan yapıların yerine yeniden konut yapımı için 1 yıl isteyen iktidar ise çalışmalarını hızlandırdı. Hatay’da, Altındağ İnşaat Taahhüt Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından sekiz yıl önce inşa edilen 750 yataklı Hatay Devlet Hastanesi kullanılamaz hale gelmişti.

Hastanenin müteahhidine Adıyaman’da 500 deprem konutu yapımı için 1 milyar 633 milyon 766 bin 754,32 TL değerinde kamu ihalesi verildi. Selahattin Altındağ isimli bir iş insanına ait şirket aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Söz konusu şirket şu ana kadar 9 kamu ihalesi aldı. Cezaevi, yüksek hızlı tren garı ve havalimanı gibi kamu yapıları için ihaleler alan şirketin şimdiye dek imza attığı ihalelerin toplam bedeli ise 2 milyar 210 milyon 411 bin 500 TL değerinde.

AKP Milletvekili Ziya Altunyaz, 2016’da Altındağ ile yaptığı bir görüşmeyi sosyal medyadan duyurmuştu. Ayrıca Altındağ, 2017’de dönemin Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etmiş, bu ziyaret valiliğin hesabından paylaşılmıştı.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, “Binanın ortasında yarık var, içi de hasarlı durumda” ifadelerini kullanırken CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise hastanenin tarım arazisine kurulu olduğunu belirtmişti.