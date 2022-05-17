Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'İstanbul'un 3'üncü bir havaalanına ihtiyacı yok'

17 Mayıs 2022 Salı, 10:40

AKP tarafından 'millet bahçesi' yapılmak istenen Atatürk Havalimanı'na iş makineleri önceki gün resmen giriş yaptı. Tepkiler sürerken; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, telefonla bağlandığı FOX TV'de, İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu.

Ersoy, 'İstanbul'un 3'üncü bir havaalanına ihtiyacı olmadığını' savundu.

"ARTIK 3. BİR HAVALİMANINA İHTİYAÇ YOK"

"İstanbul'un fiziki yapısı gereği, hava koridorları sınırlı. Tekirdağ'a doğru bir yer yapabilirdiniz, o da kullanışlı olmazdı İstanbullular açısından, çok uzak yapmanız gerekiyordu İstanbul'a. O da doğru bir hareket değildi" diyen Ersoy, "Zaten sorun, 2 havalimanı ile çözüldü. Zaten artık sizin dünyadaki diğer havalimanları gibi 3 tane havalimanına ihtiyacınız yok. 6 pistte, aktif paralel iniş kalkış yapabileceğiniz bir havalimanı dizayn edildi. O yüzden zaten dünyadaki birçok havalimanından ayrışıyor. Yani artık sizin 3. bir havalimanına İstanbul'da ihtiyacınız Avrupa Yakası'nda kalmadı en azından" diye konuştu.

Bakan Ersoy, "Çünkü 6 pist, 50 yıl boyunca, 100 yıl boyunca uçak teknolojileri yettiği sürece, sizin iniş kalkışınızı fazlasıyla sağlar. Atatürk Havalimanı x 4 kat kapasiteden bahsediyoruz. Zaten öyle bir ihtiyaç olmayacak İstanbul'da" sözlerini kullandı.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Eğer siz bir havalimanını aktif kullanamıyorsanız, 2 gün için acil durumlarda uçakları kaydırma şansınız yok. 365 gün havalimanını açık tutacaksınız, ekibinin maaşını vereceksiniz. Sadece olası 1-2 gün içinde kaydırma operasyonunda böyle bir şey mümkün değil dünyada. Onun yerine, mevcut havalimanını 2 gün kapalı tutmanız çok daha mantıklı olur."

"YEDEK PİST AÇIK, KAPATILMAYACAK"

Ersoy; İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı dönemde, bakanların, İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı'na inmesini hatırlatan ve deprem riskine karşı Atatürk Havalimanı'nın 'yedek bir pist' olarak tutulabileceğini aktaran İsmail Küçükkaya'ya şöyle yanıt verdi:

"Bakın, yedek pist açık. Yedek pist kapatılmıyor. Zaten oranın 3 tane pisti vardı. Aktif kullanılamıyordu, 1.5 pist olarak kullanılıyordu. Ve zaten şu anda, yeni açılan havalimanının yaklaşma koridoruna giren pisti yıkıyorlar. Şu anda açık tutulan, yıkılmayan pist, aktif olarak kullanılabilir. Sembolik olarak, özel uçuşlarda, kurtarma operasyonlarında, acil durumlarda kullanılabilmesi için açık tutuluyor. Orada bir sıkıntı yok.

Orada bir sürü etkinlik, havacılık fuarı yaparsanız, o amaçlarla da kullanabilirsiniz. Yani orada, endişe duydukları deprem gibi olası bir acil durumda ihtiyaç duyulacak pist zaten açık. Yılda 1 kere, 2 kere kullanılma olasılığı olan bir havalimanı. Ama şöyle bir şey var, oradaki trafiği de yavaşlatmıyor. O havalimanına giden çok büyük bir trafik vardı biliyorsunuz E-5 üzerinden kullanılan. O trafik de yavaşladı, Marmara otobanına da kaydı. Trafik açısından da bir rahatlama sağladı aslında yeni havalimanı."