İYİ Partililer Atatürk Havalimanı’nda yıkımı protesto etti

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:55

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını belirtti.

Pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan, kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık’tan dikkat çeken bir iddia geldi.

İstanbul Havalimanı işletmesinin Abu Dabi Havalimanı'nın işletmecisi AUH firmasına satılması için görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.

Kıdık, "Abu Dabili firma, İstanbul'un Avrupa yakasında başka bir havalimanı istemiyor. Bu nedenle İstanbul Havalimanı’nı satabilmek için Atatürk Havalimanı’nı feda ediyorlar, garanti veriyorlar. Şimdi burayı alacak olan, Türk Hava Yolları'nın (THY) üzerine de çökecek mutlaka” dedi.

İYİ PARTİ'DEN ATATÜRK HAVALİMANI YIKIMI PROTESTOSU

Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına tepki gösteren İYİ Parti Gençlik Kolları bugün 21.30'da, Atatürk Havalimanı önünde basın açıklaması yaptı.

"Bu yıkım, Atatürk’ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır" diyen gençlik örgütü, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti gençleri ve İyi Parti olarak bu yıkımın en acil şekilde durdurulmasını istiyoruz" dedi.

İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı’na bugün iş makineleri girdi. Hafriyat kamyonları ve kepçelerin girdiği havalimanında millet bahçesinin yapılacağı açıklandı. Havalimanının kapatılmasına yönelik tepkiler sürerken muhalefetten tepkiler yükseldi.

İYİ Parti Gençlik Kolları saat 21.30'da yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na giderek şu açıklamayı yaptı:

Bugün, Ak Parti iktidarının bir klasiği haline gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti mal varlıkları ve değerlerini ortadan kaldırma girişimlerinden biriyle daha karşı karşıyayız. 7 Nisan 2019’da sivil uçuşlara kapatılan ve o güne dek ülkemizin en işlek havalimanı olmuş Atatürk Havalimanı, bugün “millet bahçesi” olmak için yıkılıyor. Bu yıkım girişimi Ak Parti iktidarının, cumhuriyet miraslarımıza olan ihanetlerinden yalnızca biri. İstanbul gibi bir metropolün tam göbeğinde, tüm ulaşım kolaylıklarıyla Doğu ile Batı arasında bir merkez görevi üstlenen havalimanımızın önce atıl duruma getirilişi, şimdi de göz göre göre heba edilmesi kabul edebileceğimiz bir şey değildir.





Bizler, Ak Parti iktidarının cumhuriyet miraslarımıza olan düşmanlıklarına çoktandır aşinayız. Ak Parti iktidarı ülkemizin güvencesi olan ve işleyen tüm kurumlarını birer birer gözden çıkarmış; şeker fabrikalarımızı, limanlarımızı, kağıt fabrikalarımızı, maden fabrikalarımızı, bankalarımızı hiç pahasına satmış, Türk Telekom’u dostu Hariri’ye 26 Milyar Lira’ya peşkeş çekmiş bir iktidardır. Devletin parça parça satılmasına göz yuman sayın Erdoğan, bugün de bu yıkımın sahibi olmakla övünürken “Zafer Anıtı” olarak nitelendirdiği İstanbul Havalimanı yerine, tüm uçuşlarında varış noktasını Atatürk Havalimanı olarak tercih etmeye de devam etmiştir.

"AK PARTİ İKTİDARININ SON ÇIRPINIŞLARI"

Sayın Erdoğan’ın şahsen kullanmayı tercih etmediği İstanbul Havalimanı, Ak Parti iktidarının Cumhuriyet miraslarına olduğu gibi doğaya da düşman olduğunun çok açık bir sembolüdür. Çok daha ucuz bir maliyetle Atatürk Havalimanı‘nın yolcu kapasitesi genişletilebilecekken, iki havalimanı yapılabilecek bütçeyle; mevcut ormanların üzerine, göçmen kuşların rotasına, doğayı katledecek biçimde İstanbul Havalimanı inşa edilmiştir. Karşılığı olmayan geçiş garantileriyle bir kez bile bu havalimanına yolu düşmemiş vatandaşlarımızın da cüzdanlarına göz dikilmiştir.





Bugün, Atatürk Havalimanı metro hattı hala İstanbul’un en işlek ulaşım hatlarından biriyken, Ak Parti iktidarı İstanbul Havalimanı’na gidecek doğru metroyu bile inşa edememiştir. Bu yıkım, bir metro durağını dahi doğru noktaya denk getiremeyen Ak Parti iktidarının son çırpınışlarıdır. Bu yıkım, Atatürk’ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır.





Biz bugün, Türk gençliği olarak, vatanımızı arsa arsa satmış bu iktidardan hesap soruyoruz. Atatürk Havalimanı’nı neden yıkıyorsunuz? Atatürk’ün mirasından, değerlerinden, adından da mı korkuyorsunuz? Atatürk Havalimanı’nın tarihi, dünya standartlarında adından söz ettiren bir havalimanı olmasından mı rahatsız oldunuz? Ülkemizin prestijli ve işleyen kurumlarına olan düşmanlığınız ne zaman bitecek? Bu milletin sahip olduklarını dostlarınıza hiç pahasına peşkeş çekmekten, değerlerini yıkmaktan yorulmadınız mı? Sattıklarınızın parası yetmediği için ayağına gittiğiniz dünün düşmanları, bugünün dostlarına ne sözler verdiniz? Malum yurt dışı ziyaretlerinizin hemen ardından apar topar başlanan bu yıkımın sebebi nedir? İktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tüm bu soruların cevabını vermekle yükümlüdür.





Bizler Türkiye Cumhuriyeti gençleri ve İyi Parti olarak bu yıkımın en acil şekilde durdurulmasını istiyoruz. Atatürk’ün ve cumhuriyetimizin miraslarının tek adam rejiminde sorgusuz sualsiz ortadan kaldırılmasının her zaman olduğu gibi bugün de tam karşısındayız.

KAFTANCIOĞLU: YARIN SAAT 11.00’DE ATATÜRK HAVALİMANI’NA GİDİYORUZ

Öte yandan, Atatürk Havalimanı’nda Millet Bahçesi yapılacağı açıklamalar ve satılacağı yönündeki iddiaların ardından CHP’li Canan Kaftancıoğlu da harekete geçti. Kaftancıoğlu, “Yarın saat 11.00’de Atatürk Havalimanı’na gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var” dedi.