Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Kürdistan' açıklaması tepki çekti: Mustafa Destici’den Ahmet Türk’e sert çıkış

'Kürdistan' açıklaması tepki çekti: Mustafa Destici’den Ahmet Türk’e sert çıkış

12.05.2026 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Kürdistan' açıklaması tepki çekti: Mustafa Destici’den Ahmet Türk’e sert çıkış

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Amedspor kutlamalarında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Destici, "Ne Kürdistan’ı lan!" ifadelerini kullandı.

Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Süper Lig'e yükselen Amedspor kutlamalarında, "Tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı bugün Süper Lig'e çıktı. Umutluyum ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk'ün bu açıklamaları kamuoyunda tepki çekerken bir sert açıklama da Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nden geldi.

"BEĞENMİYORSAN GİDERSİN"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından Ahmet Türk'ün açıklamasını alıntılayarak şunları yazdı:

"Ne Kürdistan’ı lan! Burası 🇹🇷Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin…"

İlgili Konular: #mustafa destici #ahmet türk #Amedspor

İlgili Haberler

Amedsporlu Mbaye Diagne'nin Senegal bayrağı kriz yarattı: Polis evine gitmiş
Amedsporlu Mbaye Diagne'nin Senegal bayrağı kriz yarattı: Polis evine gitmiş Amedspor Başkanı Nahit Eren, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından yıldız futbolcu Mbaye Diagne'nin başına gelenleri anlattı. Eren, Senegal bayrağının yanlış anlaşılarak Diagne'nin evine polis gittiğini açıkladı.
‘Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir’ demişti: MHP lideri Bahçeli'nin tebrik mesajı tartışma yarattı
‘Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir’ demişti: MHP lideri Bahçeli'nin tebrik mesajı tartışma yarattı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi sonrası kulüp başkanı Nahit Eren’e gönderdiği tebrik mesajı, milliyetçi çevrelerde tartışma yarattı. Diyarbakır’ın sosyal ve ekonomik hayatına katkı ve “birlik, huzur, kardeşlik” vurgusu yapılan mesajın ardından Bahçeli’nin 3 yıl önceki “Bize göre Amed diye bir yer yoktur” ve “Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir” sözleri yeniden gündeme taşındı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Amedspor'a tebrik
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Amedspor'a tebrik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Bahçeli, "1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.