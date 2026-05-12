'Kürdistan' açıklaması tepki çekti: Mustafa Destici’den Ahmet Türk’e sert çıkış

Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Süper Lig'e yükselen Amedspor kutlamalarında, "Tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı bugün Süper Lig'e çıktı. Umutluyum ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk'ün bu açıklamaları kamuoyunda tepki çekerken bir sert açıklama da Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nden geldi.

Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) May 11, 2026

"BEĞENMİYORSAN GİDERSİN"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından Ahmet Türk'ün açıklamasını alıntılayarak şunları yazdı:

"Ne Kürdistan’ı lan! Burası 🇹🇷Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin…"