Kürsüde çekiçle telefonunu kırmıştı: CHP'li Burak Erbay'a 10 bin liralık tazminat davası

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

TBMM’nin avukatınca Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, CHP’li Erbay’ın, Sansür Yasası görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada cep telefonunu çekiçle kırdığı belirtildi. Bu nedenle Erbay’ın 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesi istendi.

Hakkında açılan davaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Erbay, “Kürsüde konuşmak anayasal güvence altına alınan bir haktır. Kendimi daha iyi ifade etmek istedim. Kurma bir marangoza ‘Kürsü hasar gördü’ dedirtmişler. Sünger koyarak tedbir almıştım” dedi.

