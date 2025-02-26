Kürsüden Erdoğan'a seslenmişti: MHP'den Dervişoğlu'na 'Askıda Buğday' yanıtı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 16:12

Güncelleme: 26.02.2025 - 16:15

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milli Dayanışmamızda Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasının hedef alındığını belirterek, "Aziz Türk milletinden kopuk, dertlerinden habersiz, sıkıntılarını önemsemeyen ve birliğini hedef alan bu siyaset anlayışı milletimiz nazarında sınıfta kalmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dar ve sabit gelirli vatandaşlara katkı sağlamak amacıyla "Milli Dayanışmamızda Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasını başlattığını anımsattı.

Kampanyanın çiftçilerin sorunlarına dikkati çekme ve dar gelirli vatandaşlara sahip çıkmayı amaçladığını belirten Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu kampanya çağrısı Türk milletinin özündeki cevheri ortaya çıkaran ve kökleri mazimize dayanan dayanışma kültürümüzü güçlendiren kıymetli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, kampanyanın, yaklaşan ramazan ayının manevi iklimi içerisinde yardımlaşma duygularını pekiştireceğini ve milli birliği sağlamlaştıracağını aktararak, Bahçeli'nin daha önce de "Askıda Ekmek" projesini başlattığını anımsattı.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Bahçeli'nin, Türk milletinin sıkıntılarını yakinen bildiğini, her konuda sorunları çözmek için öncü olan tavır takınarak milletin beklentilerine karşılık olacak hamleleri yaptığını belirten Büyükataman, kampanyanın bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını ve sulandırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Fakat ne yazık ki helal lokma arayışı, sofralarımızı bereketlendirecek yardımlaşma kampanyası, haramdan geçinen, hasetle kirlenen yüzleri yine rahatsız etmiştir. CHP ve İP sözleşmiş gibi günlerdir yardımlaşma ve dayanışma duygularımıza saldırmakta, milli birliğimizi tahrip etmek için Sayın Genel Başkanımızın, milletin derdine derman olacak Askıda 9 Gülek Buğday çağrısını hedef alarak sulandırmaya çalışmaktadırlar.

Aziz Türk milletinden kopuk, dertlerinden habersiz, sıkıntılarını önemsemeyen ve birliğini hedef alan bu siyaset anlayışı milletimiz nazarında sınıfta kalmaya devam edecektir. Sofralarımızın bereketlenmesinden korkanlar, beraberliğimizi kıskananlar, yardımlaşmamızı çekemeyip siyasi rant devşirme çabasına girişenler, aziz Türk milletinin gönlünde kaybetmeye mahkum olacaktır. Türk milleti bu bozuk zihinlerin ürettiği siyaset anlayışına rağmen birlik ve beraberliğini koruyarak güçlendirecek, sofralarımız bereketlenecek, milli dayanışmamız sonsuza kadar sürecektir."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda Buğday" kampanyası üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmişti.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ortağınızın buluşuna bakın. 'Askıda 9 Gülek Buğday' kampanyası başlattı. Başta çiftçilerimiz olmak üzere herkese çağrı yaptı, Muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza 9 gülek, yani 288 kilo buğday dağıtın dedi. İşler yolundaysa buğday dağıtmak da neyin nesidir? Belli ki, ittifak ortağınız bile, sizin yalan dünyanıza kanmıyor artık.

Eğer Karacabeyli çiftçi kardeşimin sözleri, Cumhurbaşkanı’nın onur ve haysiyetini rencide ediyorsa, Buyurun, aynı muameleyi ortağınıza da yaptırın. Ona cesaret edemiyorsanız da, hakkı ve hakikati söyleyenlerin üzerinden elinizi çekin artık. Türkiye’nin kötü yönetildiği gerçeği, sadece çiftçilerimizin değil, esnafımızın da sırtında yüktür. Esnafı bu kadar sıkıntıya soktunuz, bari nefes alabileceği imkanlar üretin. Acil talepleri var."