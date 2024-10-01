Bahçeli'den Özel'e: 'Birbirimizi kırmıyoruz inşallah’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda selamlaştı.
Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi.
Özel de Bahçeli'nin sözlerine, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.
Etiketler: #MHP #CHP #Devlet Bahçeli #Özgür Özel
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