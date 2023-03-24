Meclis'in 20 yıllık berberi AKP'den aday adayı oldu!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:11

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) baş berberi Mümtaz Arslan'ın, AKP’den milletvekili aday adayı olduğu aktarıldı.

MECLİS'TE 2003 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Meslek hayatına 12 yaşında başlayan ve 23 yaşında iş yeri sahibi olan Arslan, 2003 yılında Meclis’te berber olarak çalışmaya başladı. İlerleyen dönemlerde baş berber olarak görev yapan Arslan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve birçok siyasi kişileri tıraş etti. Meclis’teki görevinden istifa eden Arslan, uzun yıllar görev yaptığı AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

DEMİREL, ERBAKAN VE ÖZAL'I TIRAŞ ETTİ

Meclis’te çalıştığı sürede tıraş ettiği siyasi kişilerden bahseden Mümtaz Arslan, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi birçok siyasiyi tıraş ettiğini belirterek, “Milletvekillerimi çok seviyorum, onlarda beni çok seviyor. Mesleğimi severek yapıyorum” dedi.

"SORUNLARI ÇÖZECEĞİM"

Berber esnafının çok sorunu olduğunu söyleyen Arslan, şöyle konuştı:

“Çırakların olsun, kalfaların olsun, iş yeri olan dükkan sahiplerinin gerçekten çok sorunları var. Ben bunların sorunlarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğim zaman en iyi şekilde çözüp, onlara yardımcı olacağım, en iyi şekilde onları temsil edeceğim.”

SİYASETE REFAH PARTİSİ'NDE BAŞLAMIŞ!

1984 yılında Refah Partisi’nde siyasete başladığını ifade eden Mümtaz Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Mahalle teşkilatlarından başlayarak sokak sokak çalışmalarımız oldu. Erbakan hocam bize ne görev verdiyse en iyi şekilde çalıştım. Milli görüşten yetişerek, siyasetin içinden geldik. Siyasi hayatım devam ediyor, siyaset bitmez. Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir. Halkın sorunlarıyla ilgilenmekte güzel bir şey. İnşallah vekil olursam onların sıkıntılarıyla da ilgileneceğim.”

İnsanlara yararlı olmak için, milletvekilli ve partide görev almak istediği belirten Arslan, “Kararımı verdim, büyüklerimizin olurlarını da aldım, halkımızdan istek var. Partimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben yararlı olacağım” dedi.