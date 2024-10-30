Kurtulmuş’tan bir ‘ilk dört madde’ açıklaması daha

Yayınlanma: 30.10.2024 - 19:15

Güncelleme: 30.10.2024 - 19:15

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Törende konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'de üniversitelerin son dönemde büyük mesafe katettiğini, 209 üniversitede 7,5 milyona ulaşan öğrenci kapasitesiyle Türkiye’nin büyük bir eğitim ordusuna sahip olduğunu söyledi.

Üniversitelerin hem bilimsel seviyesini yükseltmenin hem uluslararasılaşmasını sağlamanın herkesin görevi olduğunu belirten Kurtulmuş, bu sorumluluğun, özellikle ikinci asrına girilen Cumhuriyet’te büyük bir ödev olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşananlara işaret eden Kurtulmuş, “Onun için bizim içinde bulunduğumuz, tarihçilerin ‘bereketli hilal’ dedikleri dünyanın tam da merkezinde olan bu Anadolu kıtasında çok güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka hiçbir şansımız yoktur. Onun için diyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı olarak gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye Yüzyılı nedir derseniz, bir cümleyle özetleyebilirim. Türkiye Yüzyılı; sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılıdır. Her alanda böylesine bir yüzyılın olabilmesi için gayretle çalışacağız” diye konuştu.

“DAHA DEMOKRATİK HALE GETİRECEĞİZ”

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her kim bu bölgede mezhep, meşrep davası güdüyorsa bilin ki bizden değildir. Her kim bu coğrafyada ırk ve ırkçılık davası güdüyorsa bilin ki bize ve bu bölgeye layık değildir. Birliği ve beraberliği bu bölgenin insanları olarak hele hele 85 milyonun Türkiye'nin yurttaşları olarak, Türk milletinin fertleri olara, beraberlik içerisinde bu süreci inşallah daha ileriye götüreceğiz. Bunun için Türkiye'de gerekli adımları atacağız. Türkiye'deki siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştireceğiz. Başta yeni bir anayasa olmak üzere ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi bir ortamı bir birlik beraberlik kardeşlik ortamını tesis edeceğiz. Ayrıca sadece Anayasa değil, bir ülkenin demokratik olarak yönetilmesini sağlayan dört temel hukuk metni olan anayasa, Meclis İç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim sisteminin de daha demokratik hale getirerek, Türkiye'nin bu süreçte daha sağlam ayaklarının yere basmasını temin edeceğiz."