Kurultay öncesi Cumhuriyet’e konuşan Özgür Özel: 'Cesur ve kararlı bir siyaset öneriyorum'

Yayınlanma: 04.11.2023 - 08:29

Güncelleme: 04.11.2023 - 08:42

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün ve yarın yapılacak 38. Olağan Kurultayı'na sayılı saatler kaldı.

Kurultay öncesi Cumhuriyet’e konuşan Genel Başkan Adayı Özgür Özel, güçlü bir sosyal demokrat parti vaadiyle yola çıktıklarını ifade etti.

"CHP'Yİ DEĞİŞTİRMEK, TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRMEK"

CHP’yi değiştirmenin Türkiye’yi değiştirmek olduğunu söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, yenilgilere mahkûm olmasın, yeni bir yenilgi daha almasın, ana muhalefette kalmasın, iktidar olabilsin diye yola çıktım. Biz Türkiye siyasetinde bir paradigma değişikliği öneriyoruz. Tayyip Erdoğan’ın karşısına dikilip onunla didişecek bir lider değil, onu geride bırakacak bir lider öneriyorum. Erdoğan’ın dayattığı toplumu dikine kesen kimlik siyasetini reddeden, enine kesen bir anlayışı öneriyorum.”

KAYIT DIŞI OLMAYAN BİR SİYASET VAADİ!

Kayıt dışı olmayan bir siyaset vaat ettiğini söyleyen Özgür Özel, şunları kaydetti:

“Kürt’e, Türk’e, Alevi’ye, Sünni’ye, sağcıya, solcuya, yoksula ve güvencesiz çalışana dokunacak bir siyaset vaat ediyorum. Bir süredir partimizin izlediği mahcup ve edilgen siyasete karşı, cesur ve kararlı bir siyaset öneriyorum. Sokaktan kaçan değil, sokağı ve meydanı örgütleyen bir CHP vadediyorum. Genel Başkanımızın bir süredir tercih ettiği kayıt dışı siyasetten vazgeçmeyi, seçilmiş kurulları, il başkanlarını, ilçe başkanlarını, Parti Meclisi’ni, MYK’yı güçlendiren, onları merkezine alan bir Cumhuriyet Halk Partisi öneriyorum.”

'DERS ALAN SİYASET' ÖNERİSİ

Özel konuşmasının devamında, şu açıklamalarda bulundu:

“Şah damarlarında Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi atan çok değerli delegelerimizin bugün vereceği karar, partimizin 2’nci yüzyılını da belirleyecek. Partimizin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında verilecek bu kararla, seçim yenilgisinin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranmayı içine sindiremeyen, yenilgilerden, hatalardan ders alan bir kadronun iş başına gelmesi mümkün kılınabilir. Bugün verilecek kararla, eminim ki önce Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, ardından bu ülkenin iktidarı değişecek, Türkiye değişecek.”