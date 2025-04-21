Kurultay soruşturmasında sıcak gelişme: İstanbul İl Başkanı Çelik ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:42

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şaibe iddialarına yönelik CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da gerçekleşen CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında aralarında CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifade işlemlerine başlatmıştı.

ÇELİK'İN İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bu kapsamda İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şüpheli sıfatıyla bugün ifade vermek için Ankara Sıhhiye Adliyesi'ne geldi. Çelik'in ifade verme işlemleri başladı. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da Çelik'e destek olmak için adliyeye geldi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; soruşturmayı yürüten savcının soruşturmadaki il başkanları, ilçe başkanları ve delegelerin ifadesini kendisinin alacağı öğrenildi.