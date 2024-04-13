Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.
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