Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:52
Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı
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