Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Kütahya'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:24

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:24

Kütahya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KÜTAHYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kütahya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 87.4'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KÜTAHYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Kütahya'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29.98 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KÜTAHYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Kütahya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70.08 oy aldı.

14 MAYIS KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kütahya seçim sonuçları! Kütahya'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Kütahya'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜTAHYA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'da yüzde 66.38 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KÜTAHYA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Kütahya'da yüzde 26.29 oy aldı.

SİNAN OĞAN KÜTAHYA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Kütahya'da yüzde 6.65 oy aldı.