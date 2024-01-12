Kuzey Irak'taki hain saldırıya siyasilerden art arda tepki

Yayınlanma: 12.01.2024 - 22:23

Güncelleme: 12.01.2024 - 23:10

Kuzey Irak'taki üs noktasına terör örgütü PKK unsurlarınca saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 5 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hain saldırının ardından siyasilerden art arda başsağlığı paylaşımları geldi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL:

"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:

"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.

Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

"Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA:

"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

“Teröre lanet olsun. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum.”

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU:

"Vatan size minnettar. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaraları askerlerimize şifa diliyorum.

Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum."

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askeri üssümüze sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir askeri üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman mehmetçiğimizin şehit olduğunu, üçü ağır sekiz kahraman mehmetçiğimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Bizleri derin bir acı ve hüzne boğan bu kahpe saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, yiğit silah arkadaşları ile Müslüman Türk Milleti’ne başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı hadisede yaralanan kahraman askerlerimize de Cenab-ı Hak’tan acil şifalar niyaz ediyorum.

Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla mücadeleye devam eden kahraman güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun."

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN:

"Şehadete eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun.

Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ESKİ CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı…Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütünün bir üs bölgemize sızmaya çalışması neticesinde çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR:

"Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."