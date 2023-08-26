LABEP'den 'Laik ve Bilimsel Eğitimden Vazgeçmeyeceğiz' eylemi

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) Eskişehir Ulus Anıtı önünde “Laik ve Bilimsel Eğitimden Vazgeçmeyeceğiz” eylemi düzenledi.

Platformun ilk “Halk Buluşması”nda, 22 demokratik kitle örgütünün ortak açıklamasını LABEP Yürütme Kurulu adına okuyan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Biz, laik ve demokratik Cumhuriyetin kazanımlarını savunan ve koruyan demokratik kitle örgütleri olarak, yetkimizi anayasanın değiştirilmesi teklif bile edilemez hükümlerinden; gücümüzü 100 yıllık Cumhuriyetimizin kazanım ve birikimlerinden alıyoruz. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kurduğumuz Cumhuriyetimizde, devrimlerle elde ettiğimiz hak ve kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş hedeflerine ulaşabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş, laik ve bilimsel eğitimde fırsat eşitliği için varız” dedi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, gerici dernek ve vakıflarla, eğitim dışı çeşitli kurumlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ardı ardına imzalanan protokollerle, eğitimin gerici bir kuşatmaya maruz bırakıldığını, bu gericileştirme hamlelerinin en başında gelenlerden birinin de ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi olduğunu söyledi.

‘PROTOKOLÜ REDDEDİN’

Özbay, şu çağrıyı yaptı:

“Eğitim emekçilerine sesleniyoruz: Sevgili meslektaşlarımız; öğrencilerimiz bizlere Başöğretmen’in emanetidir. Onları, laiklik karşıtı uygulamalara terk etmeyiniz! Kimsenin sizin dersinizi bölme, gasp etme, sizin dersinizden öğrenci çıkarma hakkı yoktur. Bu tür girişimleri her şeyden önce öğrencileriniz, sonra mesleki itibarınız için reddediniz!

Velilerimize sesleniyoruz: Çocuklarınızın eğitim adı altında manen ve fiziken güvencede hissetmeyecekleri hiçbir uygulamayı kabul etmek zorunda değilsiniz. Onların geleceği için bu protokolü reddedin! Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Çocukları korumak, vatanı korumaktır’. Bu bilinçle, eğitime, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz, herkesi birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.”