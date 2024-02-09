Laiklik Meclisi, 'Ocak Laiklik İhlalleri' raporunu yayımladı: Karşıdevrim telaşla sürdürüyor

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:15

Laiklik Meclisi İzleme Merkezi, ocak ayına ilişkin “Laiklik İhlalleri” raporunu yayımladı. Raporda; şeriat ve hilafet çağrılarının arttığı ve iktidarın da bu çağrılara destek verdiği vurgulanırken “Bütün bu gelişmeler 2023’te hızlanan karşıdevrimin siyasi iktidar ve destekçileri tarafından büyük bir telaşla sürdürüldüğünü göstermektedir. Çünkü onlar da laikliğin yurttaşlara ait olduğunun ve bu topraklardan kazınamayacağının farkındadırlar” tespitine yer verildi.

Eğitimden adalete, savunmadan belediyelere laiklik ihlalleri raporda tek tek şöyle sıralandı:

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin TİP’li Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararına uymayarak kararı “jüristokratik bir davranış” olarak yorumladı. Ayrıca Atalay için “ihlal” kararı veren AYM üyesi Muammer Topal’ın görev süresi doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topal’ın yerine “Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi” ve “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması yasaldır” kararlarına imza atan Danıştay üyesi Yılmaz Akçil’i atadı.

NAMAZ KILMA BASKISI

Selefi söylemleri ile bilinen Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Ayhan Şengüler’e, evli olduğu kadına cinsel saldırıda bulunması suçlamasıyla 2.5 yıl sonra dava açıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Kelimei tevhit toplumun temel değerlerinden biridir. Bunun rejim değişikliği ile bir alakası yok” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli 1 Ocak günü İstanbul’da açılan hilafet bayraklarıyla ilgili, “Şayet hazımsızlık kelimei tevhit’teyse tarafımızı açıkça ilan ediyorum; la ilahe illallah muhammeden resulullah” ifadelerini kullandı.

Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü, okulda cemaatle namaz kılınmasına ilişkin şikâyette bulunan müdür yardımcısını hedef aldı.

İl milli eğitim müdürlükleri “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi kapsamında öğrencilere yönelik Filistin’in Gazze kentine destek etkinlikleri düzenledi.

KIYAFETE UYARI YAZISI

Mersin Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Uğurcan Göçer, bir kadın öğretmene yüksek topuklu ayakkabı ve dizüstü etek giydiği için “uyarı” yazısı yazdı.

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki okullara göndereceği kitaplar arasında karma eğitimi hedef alan ve Aleviliğe “bozuk zihniyet” diyerek hakaret eden Nurettin Topçu’nun kitaplarının da olduğu öğrenildi.

ÇEDES kapsamında Bursa, Eskişehir, Aydın, Kocaeli, Mardin ve Muğla’daki öğrenciler camiye götürüldü ve din görevlileri okullarda çocuklarla buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), “Eğitim Kurumları ve Zümreleri Yönergesi”nde yaptığı değişiklikle zümrelerin milli, manevi ve ahlaki değerleri örtük müfredat aracılığıyla öğrencilere aktarılması kararı getirildi.

Menzil şeyhi Saki Erol tarafından AKP Genel Merkezi’ne İçişleri Bakanlığı için 10 kişilik bir liste gönderildiği iddiası gündeme geldi.

BAKANDAN CEMAAT ZİYARETİ

Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen bazı ikinci sınıf öğrencileri, namaz kılma gerekçesiyle bazı eğitimlere katılmak istemedi. Gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan bir öğrenci de “Okul Menzilci kaynıyor. Menzilci öğrenciler ile Atatürk hassasiyeti olan öğrenciler arasında sürekli zıtlık yaşanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Diyanet aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu on pilot ilde ilkokul öğrencilerine yönelik yeni “değerler eğitimi” projesini şubatta başlatma kararı aldı. Proje kapsamında çocuklara öğle namazı kıldırılacak.

Nakşibendi tarikatıyla bağlantısı bilinen Server Yaşam Vakfı’nın düzenlediği “Haydi Çocuklar Camiye” projesi, Isparta İl Müftülüğü’yle birlikte yaşama geçirildi.

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Gazze için tarikatları bir araya getirdi.

CUMHURİYET YAZDI, RAPORA GİRDİ

Cumhuriyet’in özel haberleri de Laiklik Meclisi İzleme Merkezi’nin hazırladığı rapora girdi. Rapordaki ses getiren haberlerimiz şunlar oldu: