Laiklik Meclisi '2023 Laiklik İhlalleri' raporunu yayımladı: Biat eden ümmet isteniyor
İktidarın bir yıllık laiklik karşıtı eylemlerini raporlaştıran Laiklik Meclisi, aklın yerine dogmaların dayatıldığına dikkat çekti. Raporda, “Amaç esir alınmış akılla, yurttaşları, tarikat-cemaat-aşiret-mafya çeteleri etrafında öbekleştirip ümmet yaratmak” dendi. Gerici uygulamalar da tek tek sıralandı.
Laiklik Meclisi bünyesinde oluşturulan İzleme Merkezi tarafından 2023’e ilişkin laikliğin hedef alındığı yargı kararlarından eğitimdeki adımlara, sağlık ve toplumsal yaşamdaki gelişmelerden mevzuat değişikliklerine kadar farklı alanları kapsayan eylem, söylem ve adımlar, “2023 Laiklik İhlalleri” adıyla raporlaştırıldı. 479 ana ve alt başlıktan oluşan rapor, 2023’te artan karanlığı gözler önüne serdi. Rapor göre her gün neredeyse iki kez laikliğin hedef alındığı, aşındırıldığı olaylar yaşandı.
Raporda, AKP iktidarın attığı adımlardan tarikat ve cemaatlere, Diyanet ve bakanlıklardan belediyelere, siyasetten toplumu hedef alan kararlara, söylemlere ve eylemlere kadar farklı kurum ve kuruluşların baş aktörlerinden olduğu gelişmeler aktarıldı.
‘BİAT EDEN ÜMMET’
Raporda, gazetemizin gündeme getirdiği çok sayıda haber de yer aldı.
“Siyasal iktidarın, 100 yıllık Cumhuriyeti topyekun silmeye çalışarak yeni rejimin kültürel, ideolojik ve hukuki dayanaklarını kurmaya çalıştığı” vurgulanan raporda, “Karşıdevrim sürecinin 2023 yılıyla birlikte daha da hızlanmış olduğu açık” denildi.
Raporda, “Yurttaşı tebaa ile ikame ederek insan aklını esir almayı, tarikat-cemaat-aşiret-mafya çeteleri etrafında öbekleşmiş biat eden ümmet yaratmayı hedefledikleri açık. İnsan aklının özgürleşmesinin ve toplumun hayatı dönüştürme, değiştirme iradesinin temeli laikliktir. Laikliğin tasfiye edilmesi, geleceğimiz olan çocukların ve tüm yurttaşların zihnini ve düşünme yetisini şeyhlere, şıhlara, kendinden menkul muktedirlere teslim etmesi, yüzlerce yıl öncesinin karanlığına hapsolması demektir” denildi.
Rapordan öne çıkan gelişmeler özetle şöyle:
- AKP, radikal İslamcı terör örgütü Hizbullah’ın siyasal uzantısı HÜDA PAR’la seçim ittifakı kurdu.
- Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde 33 aydının gericiler tarafından yakılarak katledilmesine ilişkin davanın son duruşmasında mahkeme heyeti zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.
- Ordu’da Süleymancılara ait erkek öğrenci yurdunda bir çocuğu istismara maruz bırakan kurs hocasının cezasında “iyi hal indirimine” gidildi.
- AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede kadına “Olanlar hep oldu, bunlar kader planının içinde olan şeyler” dedi.
- Milyarlarca lira değerindeki Atatürk Havalimanı pistine, havalimanı tekrar devreye alınmasın diye cami inşa edilmeye başlandı.
- AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verdi.
- Seçimden bir gün önce cami açılışına katılan AKP’li cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, cami avlusundan yurttaşlara seslenip oy istedi.
- Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında “Çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum projesi (ÇEDES)” kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Okullarda imamlar görevlendirilmeye başlandı.
- İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan AFAD’ın, Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından Afganistan’a gönderdiği yardımları cemaat ve tarikatlarla organize etmesinin ardından İdlib’de de süren işbirliğinin son örneği, AFAD’ın eşgüdümünde hazırlanan “İyilik Gemisi”nde yaşandı. Cemaat ve tarikatların dernek ve federasyonları da gemide yer aldı.
- İstanbul’daki Tuzla Piyade Okulu’nda yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri sırasında bazı teğmenlerin yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ortaya çıktı.
- Diyanet yayınladığı fetvada depremzede mağduru çocuğun evlat edinilmesi noktasında evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli bulunmadığını açıkladı.
- Diyanet’in birçok üst düzey yöneticinin mezun olduğu ve “Diyanet’in kurmay okulu” olarak da adlandırılan İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne atanan Muhammet Emin Kılıç’ın, İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Kılıç’ın diğer oğlunun da Fatih’teki bir camide imam olduğu öğrenildi.
- Müzisyen Gökçe’nin Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı’da vereceği konser LGBTİ+’lara verdiği destek gerekçesiyle iptal edildi.
- Kendisini İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi olarak tanıtan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nu (İDDEF), “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne alındı. Böylece İDDEF’e bağışlarda vergi indiriminin önü açılırken KDV istisnası gibi çok sayıda kolaylık sağlandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!