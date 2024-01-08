Laiklik Meclisi '2023 Laiklik İhlalleri' raporunu yayımladı: Biat eden ümmet isteniyor

Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 03:00

Laiklik Meclisi bünyesinde oluşturulan İzleme Merkezi tarafından 2023’e ilişkin laikliğin hedef alındığı yargı kararlarından eğitimdeki adımlara, sağlık ve toplumsal yaşamdaki gelişmelerden mevzuat değişikliklerine kadar farklı alanları kapsayan eylem, söylem ve adımlar, “2023 Laiklik İhlalleri” adıyla raporlaştırıldı. 479 ana ve alt başlıktan oluşan rapor, 2023’te artan karanlığı gözler önüne serdi. Rapor göre her gün neredeyse iki kez laikliğin hedef alındığı, aşındırıldığı olaylar yaşandı.

Raporda, AKP iktidarın attığı adımlardan tarikat ve cemaatlere, Diyanet ve bakanlıklardan belediyelere, siyasetten toplumu hedef alan kararlara, söylemlere ve eylemlere kadar farklı kurum ve kuruluşların baş aktörlerinden olduğu gelişmeler aktarıldı.

‘BİAT EDEN ÜMMET’

Raporda, gazetemizin gündeme getirdiği çok sayıda haber de yer aldı.

“Siyasal iktidarın, 100 yıllık Cumhuriyeti topyekun silmeye çalışarak yeni rejimin kültürel, ideolojik ve hukuki dayanaklarını kurmaya çalıştığı” vurgulanan raporda, “Karşıdevrim sürecinin 2023 yılıyla birlikte daha da hızlanmış olduğu açık” denildi.

Raporda, “Yurttaşı tebaa ile ikame ederek insan aklını esir almayı, tarikat-cemaat-aşiret-mafya çeteleri etrafında öbekleşmiş biat eden ümmet yaratmayı hedefledikleri açık. İnsan aklının özgürleşmesinin ve toplumun hayatı dönüştürme, değiştirme iradesinin temeli laikliktir. Laikliğin tasfiye edilmesi, geleceğimiz olan çocukların ve tüm yurttaşların zihnini ve düşünme yetisini şeyhlere, şıhlara, kendinden menkul muktedirlere teslim etmesi, yüzlerce yıl öncesinin karanlığına hapsolması demektir” denildi.

Rapordan öne çıkan gelişmeler özetle şöyle: