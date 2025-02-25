Laiklik Meclisi’nden İstanbul’da 'alkol yasağı' iptali sonrası açıklama: Valiliği gereğini yapmaya davet ediyoruz

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:57

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:57

Laiklik Meclisi, İstanbul Valiliği’nin halka açık bazı mekanlarda alkol tüketiminin yasaklanmasını öngören kararının İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

Dün yayımlanan açıklamada, “Kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kaldırıldığı, yargının da bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybederek iktidarın kontrolüne girdiği şu günlerde; üzerlerindeki her türlü baskıya rağmen iktidarın böylesi hukuksuz bir işleminin iptali kararının önemli olduğunu düşünüyoruz. Laiklik Meclisi olarak biz de bu ülkede artık çok az da olsa, hâlâ bağımsız ve tarafsız karar verebilen, Anayasamızın öngördüğü laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklerine uygun hüküm veren yürekli hakimler olduğunu gösteren bu İptal Kararına sonuna kadar sahip çıkıyor; İstanbul Valiliğini, bu karar doğrultusunda gereğini yapmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"BAĞLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Anayasa’ya göre hak ve özgürlüklerin sadece belirli durumlarda sınırlandırılabileceğinin hatırlatıldığı açıklamanın devamında “Nitekim Anayasamıza göre, temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca ve açıkça kanunla öngörülen durumlarda sınırlanabilir. İşte bu İptal Kararı da idareye (dolayısıyla, Anayasa tanımayan siyasi iktidara), eylem ve işlemlerinin meşruiyetini ancak ve ancak Anayasadan alabileceğini söylüyor. İlgili mahkeme kararının bu prensipleri teyit etmesi, demokratik ve laik hukuk düzenine olan bağlılığımızı güçlendirmektedir” dendi.