Garantili projeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesini boşaltırken iktidar bir kuruş çıkmadığını iddia etti

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerindeki garanti ödemeleri için bütçeden 3 yılda 373.6 milyar lira çıkması öngörülürken, iktidar hâlâ “bir kuruş çıkmadığı” iddiasında bulunuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşüldü. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Siz milleti kandırmaya devam ediyorsunuz. Dediniz ki: ‘Osmangazi Köprüsü, özellikle geçen Kurban Bayramı öncesi, 40 bin geçiş garantisini geçti.” dedi. Bakan Adil Karaismailoğlu, “İşine bak” karşılığını verdi. Yalım, “40 bin geçiş garantisini 80 bin geçtiğinde karşılamıyor. Bütçeden ‘compensate’ ediyorsunuz yani verilen 35 dolar, artı KDV 37.2 dolar yapar. Tam 120 bin geçiş olduğunda yeter” tepkisini gösterdi. Karaismailoğlu 20 yıldaki 183 milyar dolarlık yatırımlarının yüzde 20’sini, yaklaşık 37.5 milyar dolarlık kısmını KÖİ işbirliğiyle yaptıklarını belirtirken gerekçe olarak “ulaşım altyapısını kısa sürede yapabilmek için mevcut bütçenin yeterli olmamasını” gösterdi.

ZARAR "FİNANSAL MODEL"

Karaismailoğlu’nun, “Elin müteahhidine fazladan para ödeyeceğim. Böyle dünya var mı” sözlerine CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Zafer Havalimanı işte” karşılığını verdi. Karaismailoğlu, “Oradaki yatırım maliyeti bellidir, o yatırım maliyeti de işletme süresi boyunca finansal bir modelidir, siz o havalimanını yapmışsanız. Adıyaman Havalimanı’nda da yıllık 6 milyon dolarlık bir işletme maliyeti vardır, işletme maliyetinin karşılığını biz onlara ödüyoruz” dedi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 8 milyar dolarlık yapım bedeli olduğunu, “devletten bir kuruş almadan” projenin gerçekleştirildiğini söyledi. Kuzey Marmara Otoyulu’nda yıllık işletme maliyetinin 250 milyon dolar olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, kendilerinin buna hiçbir katkı sağlamadıklarını söyledi.

Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı’nı anlatırken CHP’li Özkan Yalım’ın, “Atatürk Havalimanı niye kapandı?” sözlerine “Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan tam 75 milyon metrekarelik bir alanda 10 milyar Avro’luk bir yatırım yaptırıyorsunuz ve işletme sırası içerisinde de tam 26 milyar Avro gelir sağlıyorsunuz ya” karşılığını verdi. Atatürk Havaalanı’nın neden kapatıldığı sorusu ise yanıtsız kaldı. Bakanın açıklamalarına karşın ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri için bakanlık bütçesinden 3 yılda toplam 4.6 milyar lira garanti ödemesi yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 3 yılda yapacağı ödeme 198.2 milyar lira. Sağlık alanındaki KÖİ garantileri de eklendiğinde 3 yılda bütçeden çıkacak toplam garanti ödemesi tutarı ise 373.6 milyara ulaşıyor.