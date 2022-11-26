Ormanlar yangında kül oldu... Gündoğmuş'a binin üzerinde maden ruhsatı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Sadece Gündoğmuş’ta binin üzerinde maden arama ruhsatı verildiğine değinen Budak, “Gündoğmuş, geçen yıl Antalya genelinde meydana gelen yangınlarda ormanlık alanları en çok zarar gören ilçelerden. Arama yapılan alanda yoğun biçimde yaşlı sedir ağaçları var. SİT alanlarına 50 metre yakın yerlere bile ruhsat verildi” dedi.

(Çetin Osman Budak)

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Mermer ocaklarının insan sağlığı ve doğaya zararlarına işaret eden Budak, bölge halkının mermer ocaklarının açılmasına karşı olduğunu kaydederek “Yangından kurtarılan ağaçları maden şirketlerinin talanından da kurtarmakta kararlıyız” dedi.

Budak önergede, “Gündoğmuş ilçesi, Gündoğmuş merkez, Karadere, Senir ve Kozağacı mahallelerini içine alan alanda maden ve taşocağı arama ruhsatı verilmiş midir, sayısı kaçtır? Antalya ilinde şu an faaliyet yürütülen kaç adet maden sahası vardır” gibi soruların yanıtlanmasını istedi.