Ormanlar yangında kül oldu... Gündoğmuş'a binin üzerinde maden ruhsatı
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, Gündoğmuş merkez, Karadere, Senir ve Kozağacı mahallelerini içine alan bölgedeki mermer ocağı arama faaliyetlerini TBMM gündemine taşıdı.
Sadece Gündoğmuş’ta binin üzerinde maden arama ruhsatı verildiğine değinen Budak, “Gündoğmuş, geçen yıl Antalya genelinde meydana gelen yangınlarda ormanlık alanları en çok zarar gören ilçelerden. Arama yapılan alanda yoğun biçimde yaşlı sedir ağaçları var. SİT alanlarına 50 metre yakın yerlere bile ruhsat verildi” dedi.
(Çetin Osman Budak)
SORU ÖNERGESİ VERDİ
Mermer ocaklarının insan sağlığı ve doğaya zararlarına işaret eden Budak, bölge halkının mermer ocaklarının açılmasına karşı olduğunu kaydederek “Yangından kurtarılan ağaçları maden şirketlerinin talanından da kurtarmakta kararlıyız” dedi.
Budak önergede, “Gündoğmuş ilçesi, Gündoğmuş merkez, Karadere, Senir ve Kozağacı mahallelerini içine alan alanda maden ve taşocağı arama ruhsatı verilmiş midir, sayısı kaçtır? Antalya ilinde şu an faaliyet yürütülen kaç adet maden sahası vardır” gibi soruların yanıtlanmasını istedi.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Benzine indirim geldi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..