Latif Şimşek'e canlı yayında darp: Şüpheliye 5 yıl 6 aya kadar hapis istemi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayımlanan tartışma programında Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'la tartışan Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Topal'ın "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıldan 5,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gazeteci Latif Şimşek'in "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, "6 Ağustos'ta TV 100 adlı televizyon kanalında yayımlanan "Gündeme Dair" isimli, müşteki Latif Şimşek ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un konuk olduğu program sırasında ikili arasında tartışma yaşandığı" anlatıldı.

"Diğer program konuklarının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada şüpheli Emrah Topal'ın müşteki Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin darp sırasında müştekiye ağır küfürler ettiği" belirtildi.

İddianamede, olay anına ait kamera görüntüleri izleme ve çözümleme tutanağına göre, "şüphelinin müştekiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eli ile yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği ancak araya diğer şahısların girdiği" ifade edildi.

Soruşturma kapsamında dinlenilen tanıkların verdikleri ifadelerde, müştekinin beyanlarını doğruladıkları anlatılan iddianamede, "şüphelinin ise olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için fiziki müdahalede bulunduğunu" beyan ettiğine yer verildi.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre şüphelinin olay günü müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak "kasten yaralama", başkalarının da duyacağı şekilde sarf ettiği küfürlerle de "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlediği bildirildi.

İlgili kanun gereğince dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak yapılan uzlaştırma girişiminin olumsuz sonuçlandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.