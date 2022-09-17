Enginyurt: 'Bizim için esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkan sözlerdir'

17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili olarak “Kılıçdaroğlu aday olmazsa altılı masa dağılır” çıkışının ardından Demokrat Parti'den de bir açıklama geldi.



Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, konuya dair Twitter hesabından bir değerlendirmede bulundu.

“Bizim için kimin ne dediğinin hiç önemi yok. Esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkan sözlerdir" diyen Enginyurt, şunları kaydetti:

Kimse boşa beklemesin. Kimse ‘masa dağılır mı’ diye üzülmesin. Bu masa dağılmaz. 6 lidere selam olsun. Millet İttifakı kazanacaktır.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 6'lı masada karşı çıkılması halinde masanın dağılacağını" öne sürmüştü. Kuşoğlu'nun tartışmaya yol açan bu sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerine "6’lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve altı genel başkanın görüşeceği kararlar ile ilgili değerlendirmede bulunulmaması'' yönünde talimat vermişti.