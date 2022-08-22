Lenin büstünü kaybettiler: Belediye başkanı 'İnşallah buluruz' dedi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:55

Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Ilyic Lenin’in ağaç büstünün, Akçakoca sahillerine vurmasının üzerinden 30 yıl geçti. Büstün bulunduğu yıllarda, belediye başkanlığı koltuğunda SHP’li Hüseyin Yanmaz bulunuyordu. Yanmaz, büstü belediye deposuna kaldırdı.

Daha sonra belediye başkanı olan CHP’li Fikret Albayrak döneminde büst, bir turizm değeri olarak ele alındı ancak sergilenemedi.

Son olarak SHP’li Hüseyin Yanmaz’ın oğlu Okan Yanmaz MHP’den belediye başkanı seçildi.

Gazete Duvar'dan Atilla Gösterişli'nin haberine göre Lenin büstünün akıbetinin sorulduğu Okan Yanmaz, büstün belediye deposunda bulunamadığını ifade etti.

19 YIL KİMSE LENİN BÜSTÜNDEN SÖZ ETMEDİ

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla denize atıldığı ve bu şekilde Akçakoca sahiline geldiği tahmin edilen Lenin büstünün sahile vurduğu dönemde Akçakoca’da belediye başkanı, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adına Hüseyin Yanmaz’dı. Hüseyin Yanmaz, sahilde bulunan ve kendisine ulaştırılan Lenin büstünü belediyenin deposuna kaldırdı.

1993 yılından 2022 yılına kadar Akçakoca’da yedi belediye başkanı görev yaptı. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Fikret Albayrak, belediye başkanı olana değin Lenin büstü hep ‘bodrumda’ kaldı. Tam 19 yıl kimse Lenin büstünden söz etmedi.

Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 16 yıl sonra Lenin’in gün ışığına çıkış hikayesini şöyle anlattı:

“Turizm yazarları gezi sonrası çalıştıkları gazete, dergi ve kurumlarda Lenin büstünden bahsetti. Hemen akabinde Türkiye’nin dört bir yanından telefonlar gelmeye başladı. Birçok yayıncı kuruluş canlı yayına çıkmamı, röportaj vermemi istedi. Büst, uzun yıllar depoda kalmıştı. Bakım ve onarımını yaptırdım. Turizm çalıştayında ortak bir karar almıştık. Lenin büstünün kaide olarak hazırlanması, heykelinin dikilmesi, sergilenmesi Akçakoca tanıtımına büyük katkı sağlayacaktı.”

‘ARATTIK AMA BULAMADILAR'

2014 tarihinde belediye başkanlığına seçilen AKP'li Cüneyt Yemenici, Lenin büstü projesini askıya almış ancak büstü, belediyenin bodrum katından bir üst kattaki kültür müdürlüğü ofisine taşımıştı.

Son belediye başkanı olan Okan Yanmaz zamanında büst, yeniden depoya kaldırıldı. Okan Yanmaz, “Lenin büstü depoda durmuyor. Arattırdık ama bulamadılar. Şimdi tatildeyim, döndüğümde baktıracağım, araştıracağım. Lenin büstü gündem oldu. Akçakoca’nın turizmi, tanıtımı açısından da iyi olur. İnşallah buluruz” oldu.