Levent Gültekin'in 'Erdoğan' beklentisi: Başka bir yöne doğru yönelmiş Tayyip Bey
Gazeteci Levent Gültekin, henüz yeniden Cumhurbaşkanlığı'na seçilmemiş olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde "yumuşak bir liderlik" yapacağı izlenimi edindiğini belirtti. Meydanlardaki hemen her konuşmasında muhalefeti ağır sözlerle hedef alan Erdoğan için "Toplumun bütün kesimlerine hitap edeceğe benziyor" diyen Gültekin, bunu AKP'li kaynakların da doğruladığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna yaklaşık 9 gün kala, gazeteci Levent Gültekin'den Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili tepki çeken bir değerlendirme geldi.
Gültekin, Medyascope TV'de katıldığı programda, Erdoğan'ın yeni dönemde "AK Parti’nin cumhurbaşkanı olmaktansa Türkiye’nin liderliğine oynayacağını" gördüğünü söyledi. Gülktekin, bunun göstergesi olarak AKP'li Cumhurbaşkanının miting konuşmalarını gösterdi. Tayyip Erdoğan'ın hemen hepsinde muhalefeti ağır ifadeler kullanarak hedef gösterdiği miting konuşmaları, Gültekin'e göre Erdoğan'ın "yumuşak liderliğe" geçişinin işaretleri.
Gültekin, henüz yeniden seçilmemiş cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'la ilgili programda "Erdoğan'ın bütün miting konuşmalarını dinledim. Erdoğan’ın yeni dönemde daha yumuşak bir liderlik pozisyonuna geçeceği izlenimini aldım" dedi.
Erdoğan'ın konuşmaları sırasında gözlerini, mimiklerini ve tavırlarını dikkatle incelediğini söyleyen Gültekin, "Başka bir yöne doğru yönelmiş Tayyip Bey. AK Parti’nin cumhurbaşkanı olmaktansa Türkiye’nin liderliğine oynuyor. Toplumun bütün kesimlerine hitap edeceğe benziyor" iddiasında bulundu.
Gültekin, bu görüşünü AKP'ye yakın kaynaklara sorduğunu ve onların da "Bizim de böyle bir beklentimiz var. Böyle bir plan var" dediğini söyledi.
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