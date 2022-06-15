Liberal Demokrat Parti'den Erdoğan'ın iddiası üzerine ‘Hangi camiler yakıldı’ başvurusu

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Liberal Demokrat Parti (LDP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemleri sırasında camilerin yakıldığına yönelik iddiası üzerine dört kuruma başvurarak, “hangi camilerin yakıldığını” sorarak “olaya ilişkin yapılan işlemlerin, tutanakların, kayıtların” paylaşılmasını istedi.

Cumhuriyet’e konuşan LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, “Dokuz yıl öncesini, olmamış bir şey üzerinden gündeme taşımak, toplumu manipüle etmektir” dedi.

Erdoğan, 5 Haziran’da, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, Gezi Parkı eylemlerini ve eyleme katılanları hedef alarak, “sürtük” derken, “Camilerimiz yakıldı, bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi” iddiasında bulundu. LDP ise tepki çeken iddiayı “muhataplarına” sormak için İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na, İstanbul Valiliği’ne, İstanbul İl Müftülüğü’ne ve Diyanet’e yazılı başvuruda bulundu.

"KAYITLARI AÇIKLAYIN"

LDP Genel Başkan Yardımcısı Kulaksız’ın imzasıyla valiliğe gönderilen dilekçede, “camilerin adları ve semtleri”nin açıklanması istendi. İstanbul itfaiyesine yapılan başvuruda, “yangına müdahale eden itfaiyelerin kayıtlarının, gün ve saatinin, yangının çıkış nedenlerinin, söz konusu cami imamlarının ifadelerinin, hasar tespiti için alınan görüntülerin” paylaşılması talep edildi. Diyanet’e yapılan başvuruda “camiler için hangi işlemlerin yapıldığının, hasarların hangi maddi kaynak ile giderildiğinin” bildirilmesi istendi.