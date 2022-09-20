Liderlerden Fahrettin Koca'ya atama çağrısı: 'Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı'
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2020 yılında açıkladığı atama vaadinin tutulmasına tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 yılında sağlık personeli alımı yapılacağını açıklamış, ancak herhangi bir alım yapılmamıştı. Aradan iki yıl geçmesinin ardından muhalefet liderleri Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi.
''GÜNDEMİME ALDIM''
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım! Fk2020 AtamaSözünüTut"
Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım! @drfahrettinkoca— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 20, 2022
Fk2020 AtamaSözünüTut
''SÖZÜNÜZÜN ARKASINDA DURUN''
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:''Milletimize verdikleri sözleri tutmamayı alışkanlık hâline getiren iktidara sesleniyorum; Bir kez olsun sözünüzün arkasında durun! Bu sesi duyun ve sağlık ordumuzun genç neferlerini mesleklerine kavuşturun! Fk2020 AtamaSözünüTut''
Milletimize verdikleri sözleri tutmamayı alışkanlık hâline getiren iktidara sesleniyorum;— Meral Akşener (@meral_aksener) September 20, 2022
Bir kez olsun sözünüzün arkasında durun!
Bu sesi duyun ve sağlık ordumuzun genç neferlerini mesleklerine kavuşturun!
Fk2020 AtamaSözünüTut
''GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ''
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: ''2020 KPSS dönemini yok mu sayacaksınız? 85 bin istihdam projesinin detayları ve kılavuz bir an önce yayınlanmalıdır. Bu gençler bileklerinin hakkıyla pandeminin zorlu şartlarında sınava girip yüksek puanlar aldılar, görmezden gelemezsiniz. Fk2020 AtamaSözünüTut''
2020 KPSS dönemini yok mu sayacaksınız? 85 bin istihdam projesinin detayları ve kılavuz bir an önce yayınlanmalıdır.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 20, 2022
Bu gençler bileklerinin hakkıyla pandeminin zorlu şartlarında sınava girip yüksek puanlar aldılar, görmezden gelemezsiniz.
Fk2020 AtamaSözünüTut
"SÖZ VERDİĞİNİZ ATAMALARI YAPIN"
Zafer Partisi Ümit Özdağ: "Siz sözünüzde dursaydınız, binlerce vatandaşımız mağduriyet yaşamayacak, sitem etmek yerine teşekkür edecekti. 2020 KPSS kazananlarını daha fazla mağdur etmeyin. Söz verdiğiniz sağlık çalışanı atamalarını yapın! Fk2020 AtamaSözünüTut"
Siz sözünüzde dursaydınız, binlerce vatandaşımız mağduriyet yaşamayacak, sitem etmek yerine teşekkür edecekti.— Ümit Özdağ (@umitozdag) September 20, 2022
2020 KPSS kazananlarını daha fazla mağdur etmeyin.
Söz verdiğiniz sağlık çalışanı atamalarını yapın!
Fk2020 AtamaSözünüTut
"SÖZÜNÜZÜ TUTUN"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "İnsanların hayalleriyle oynuyor; geleceklerini çalıyorsunuz. Sözünüzü tutun. Atama bekleyen sağlıkçıların atamalarını bir an önce gerçekleştirin. Fk2020 AtamaSözünüTut"
İnsanların hayalleriyle oynuyor; geleceklerini çalıyorsunuz.— Muharrem İNCE (@vekilince) September 20, 2022
Sözünüzü tutun. Atama bekleyen sağlıkçıların atamalarını bir an önce gerçekleştirin.
Fk2020 AtamaSözünüTut
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