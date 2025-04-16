Eylem yapan öğrencilere ‘Keşke dememek için dikkatli olun’ demişti… Özgür Çelik’ten İstanbul Valisi Davut Gül’e yanıt!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 00:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okul kapsamında yaptığı atamalar öğrenciler tarafından protesto edilmeye devam ederken, öğrencilere İstanbul Valisi Davut Gül'den bir ‘gözdağı’ gelmiş ve Vali Gül paylaşımında öğrencilere "Keşke dememek için dikkatli olun" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Gül’ün bu paylaşımına yanıt verdi.

Çelik şunları yazdı:

“Sayın Vali, sözümona müşfik tavır takınarak, gençlerimize aba altından sopa göstermek başta sizin gibi bir kamu görevlisine yakışmaz.

Gençliğin güvenliğini önemsiyorsanız, kanunsuz emirle güvenlik güçlerimizle, gençlerimizin karşı karşıya getirilmesine göz yummamalısınız.

Gençliğin geleceğini önemsiyorsanız, eğitim-öğretim yılının ortasında onları öğretmenlerinden koparacak işlere kalkışanların, yüzlercesini haksız yere, bayramda ailesinden ayrı şekilde cezaevlerinde tutanların bürokratı değil, milletin bürokratı olmalısınız.

Gençliğin hayallerini önemsiyorsanız, onların vatanlarında anayasal haklarını kullanmalarına, “fikri hür vicdanı hür” bireyler olmalarına engel olmamalısınız.

Ülkemizin sınırlarını koruma görevi layıkıyla yerine getirilmezken, demokratik hakkını kullanan lise öğrencilerine “suçlu” muamelesi yapılmaması gerektiğini en azından bizim kadar bildiğinizi umuyorum.

Biz, siyasi parti temsilcileri olarak öğrencilerimizi şiddetten korumak, kolluk güçleriyle karşı karşıya kalmalarını önlemek için yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.

Sayın Vali, sizden de bu tür açıklamalarla süreci siyasileştirmek yerine, milletimizin anayasal haklarını güvenli bir şekilde kullanabilmesi için üzerinize düşen sorumlulukla davranmanızı bekliyoruz.

Sizi, gençlerimizin geleceğini çalan baskıcı bir yönetimin bürokratı değil, kıymetli milletimizin bürokratı olarak görmek istiyoruz.”