‘Lüks’ paylaşımı bu kez MHP’liden geldi

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir paylaşım da yerel seçimlerde koltuğu kaybeden eski MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın kızı İmran Işık’tan geldi.

Işık, Kaliforniya’da özel bir uçakta poz verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Alim Işık’ın daha önce kızını belediyede başdanışmanı yapması ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda görev vermesi daha önce tartışılan konular arasında yer almıştı.

Ayrıca seçimin ardından CHP’ye geçen belediyenin önceki dönemden kalan borcu pankartla belediye binasına asılmıştı. Bu tutar, 1 milyar 765 milyon 741 bin TL olarak açıklanmıştı.

