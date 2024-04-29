‘Lüks’ paylaşımı bu kez MHP’liden geldi

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın sayılı insanın girdiği Monaco Yat Kulübü’nde ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından başlayan tartışma AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Rolex marka saatiyle devam etti. İktidar bir yandan kamuda tasarruf çağrısı yaparken öte yandan lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP’li siyasetçilerin paylaşımları tepkilere neden oldu.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00
‘Lüks’ paylaşımı bu kez MHP’liden geldi
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Konuyla ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir paylaşım da yerel seçimlerde koltuğu kaybeden eski MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın kızı İmran Işık’tan geldi.

Işık, Kaliforniya’da özel bir uçakta poz verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Alim Işık’ın daha önce kızını belediyede başdanışmanı yapması ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda görev vermesi daha önce tartışılan konular arasında yer almıştı.

Ayrıca seçimin ardından CHP’ye geçen belediyenin önceki dönemden kalan borcu pankartla belediye binasına asılmıştı. Bu tutar, 1 milyar 765 milyon 741 bin TL olarak açıklanmıştı.


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