‘Lüks’ paylaşımı bu kez MHP’liden geldi
AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın sayılı insanın girdiği Monaco Yat Kulübü’nde ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından başlayan tartışma AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Rolex marka saatiyle devam etti. İktidar bir yandan kamuda tasarruf çağrısı yaparken öte yandan lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP’li siyasetçilerin paylaşımları tepkilere neden oldu.
Konuyla ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir paylaşım da yerel seçimlerde koltuğu kaybeden eski MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın kızı İmran Işık’tan geldi.
Işık, Kaliforniya’da özel bir uçakta poz verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Alim Işık’ın daha önce kızını belediyede başdanışmanı yapması ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda görev vermesi daha önce tartışılan konular arasında yer almıştı.
Ayrıca seçimin ardından CHP’ye geçen belediyenin önceki dönemden kalan borcu pankartla belediye binasına asılmıştı. Bu tutar, 1 milyar 765 milyon 741 bin TL olarak açıklanmıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da zincirleme kaza
- En yüksek faizi hangi banka veriyor?
- AKP'de toplu istifa!
- Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı
- ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’
- Barcelona'dan Arda Güler'e büyük övgü!
- Yıllar sonra gelen itiraf: 'Onlar varsa oynamam dedim'
- 'İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir ilk kez göründü
- Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
- 'Milliyet farkı' adı altında fazladan ücret alındı