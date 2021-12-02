Lütfi Elvan'ın yerine atanan Nureddin Nebati çift maaşlı çıktı

02 Aralık 2021 Perşembe, 13:50

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından yerine atanan Nureddin Nebati'nin çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çift maaşlı olduğuna dair belgeyi paylaştı.

"Bugün Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati an itibariyle ilk çift maaşlı bakan oldu" diyen Yavuzyılmaz, Nebati'nin Türk Telekom yönetim kurulunda olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre, Nebati, iki yerden toplam 65 bin 849 TL maaş alacak.

İşte o paylaşım: