Lütfi Elvan'ın yerine atanan Nureddin Nebati çift maaşlı çıktı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine atanan Nureddin Nebati'nin Türk Telekom yönetim kurulunda olduğu ortaya çıktı. Nebati, bakanlıkla birlikte toplam 65 bin 849 TL maaş alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından yerine atanan Nureddin Nebati'nin çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çift maaşlı olduğuna dair belgeyi paylaştı.
"Bugün Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati an itibariyle ilk çift maaşlı bakan oldu" diyen Yavuzyılmaz, Nebati'nin Türk Telekom yönetim kurulunda olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre, Nebati, iki yerden toplam 65 bin 849 TL maaş alacak.
İşte o paylaşım:
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati an itibariyle ilk çift maaşlı bakan oldu??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 2, 2021
Bakan maaşı:
32.000 TL
Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL
Aylık toplam gelir:
65.849 TL
Kaynak: TT Genel Kurul Tutanağı?? https://t.co/jt3VyVkEYp pic.twitter.com/FqAVxmdm6b
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