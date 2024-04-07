Lütfü Savaş: 'Yarın haklı olan kazanacak, Hatay kazanacak'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin Hatay seçimlerine yönelik itirazın görüşüleceği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yarın yeniden toplanma kararı kapsamında Ankara'ya geldi.

ANKA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:01
Lütfü Savaş: 'Yarın haklı olan kazanacak, Hatay kazanacak'
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Hatay'da CHP'nin seçim sonuçlarına itirazları devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu, mazbatayı AKP’li Mehmet Öntürk'e verdi. CHP, itirazının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ile birlikte bugün YSK’ye giderek YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü. CHP yöneticileri YSK önünde açıklama yaparken, çok sayıda partili de destek verdi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yarın CHP’nin adayı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile belediye başkanlarının da katılımıyla YSK önünde yeniden toplanacaklarını söyledi.

"YARIN BİZ KAZANACAĞIZ"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yarın YSK önünde yapılacak açıklama için Ankara’ya geldi. Savaş, bu akşam X hesabından bir video yayınladı.

Savaş, videoya; “Başkentimiz Ankara’dayız. Hakkımızı nerede olursa olsun sonuna kadar arayacağız. Haklıyız ve YSK'nın itirazlarımızı kabul etmesini bekliyoruz” notunu düştü.

Savaş, videoda “Ankara’dayız. YSK süreci başladı. Elimizde gerçekten bu seçimi etkileyecek çok önemli doneler var. Biz inanıyoruz ki yarın haklı olan kazanacak. Hatay kazanacak, biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.


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