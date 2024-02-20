Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 23:22

Güncelleme: 20.02.2024 - 23:22

CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, Hatay'da miting düzenledi.

Savaş buradaki açıklamasında, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli" ifadelerini kullandı.

"Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar" ifadesini kullanan Savaş, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Çıktığımız yolda bize irade, güç, vizyon gerek. Ama en çok yürek gerek, yürek" diye konuştu.

GÖKHAN ZAN GÖNDERMESİ

Lütfü Savaş, açıklamasında, isim vermeden Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan'a da göndermede bulundu.

Savaş, "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor. Bu güven sizin hayat felsefenizle oluyor" dedi.

GÖKHAN ZAN’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Savaş'ın ifadeleri sosyal medyada tartışılırken; Gökhan Zan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Zan, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aday olduğum ilk günden beri çağrıda bulundum, gelin deprem suçlarına bulaşanlara kadim şehrimizi emanet etmeyelim dedim. Başından beri ‘fedakarlığa hazırım’ dedim. Onlar hazır değilmiş.

Taş üstünde taş kalmamış bir kentin makam koltuğuna oturmak için bu hırs ve açgözlülüklerini görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım. Onlar rant için aday oldu, ben halk için aday oldum. Depremzedeler 31 Mart'ta AKP adayı ile AKP zihniyetindeki aday arasında seçim yapmaya mecbur kalmayacağı için mutluyum. Enkazdan kimlerin elini tutarak çıktıysak, Hatay'ı onlarla birlikte ayağa kaldıracağız.

Son söz Hatay'ın. Haydi başlıyoruz!

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