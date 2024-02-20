Lütfü Savaş'tan karar sonrası ilk açıklama: 'Güven şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor'

CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş, Hatay'da yaptığı mitingde, "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bana güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:45
Lütfü Savaş'tan karar sonrası ilk açıklama: 'Güven şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor'
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Adaylığı tartışmalara yol açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bir miting düzenledi. 

Savaş mitingte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 

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“İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların, sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli."

“GÜVEN HER ŞEYİN BAŞI”

İsim vermeden TİP'in adayı Gökhan Zan'a yönelik göndermelerde bulunan Savaş "15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz... Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP, yerel seçimler için Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı aday göstermişti. Hataylılar tarafından protesto edilen Savaş’ın adaylığı tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine CHP, gece yarısı yaptığı açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.


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