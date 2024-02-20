Son dakika... Son karar açıklandı, CHP 'Lütfü Savaş'la devam' dedi!

Son dakika haberi... CHP, Hatay'ın mevcut başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi. Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tepkileri de beraberinde getirmiş, CHP'nin bu konudaki tutumu merak edilmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 01:33
Son dakika... Son karar açıklandı, CHP 'Lütfü Savaş'la devam' dedi!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay adayı Lütfü Savaş'ın ismi, dünkü aday tanıtım toplantısında okunmamıştı. CHP lideri Özgür Özel, önceki gün, yeniden adaylığı tartışma konusu olan Savaş’la görüşmüştü. Özel, yaptıkları anketin Savaş yerine alternatif geliştirildiği durumda CHP'nin seçimi alacağını gösterdiğini söylemişti.

Partiden yapılan son açıklamaya göre ise Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediyesi adaylığının devamına karar verildi.

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CHP'nin basına servis ettiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir."

'BİRLİKTE YOLA DEVAM EDECEĞİZ'

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gece saat 01.00’de Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı genel merkeze davet etti. Özel, Lütfü Savaş’a 'Birlikte yola devam edeceğiz' dedi. Böylece CHP’nin Hatay Belediye Başkan Adayı Savaş oldu." ifadelerini kullandı.


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