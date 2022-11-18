Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak 'Erdoğan' paylaşımı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "ittifak" çağrısının ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan ilginç bir paylaşım geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "6'lı masayı terk et" çağrısının yankıları sürüyor.
Akşener, Erdoğan'ın çağrısı üzerine, kurmaylarıyla birlikte yaptığı açıklamada "Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da hiç olmayız" demişti.
Akşam saatlerinde ise konuya ilgili İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan ilginç bir paylaşım geldi.
Akşener'in partisinin grup toplantısında Erdoğan'a parti rozeti taktığını gösteren montajlı bir fotoğraf paylaşan Türkkan, paylaşımında "AzKaldı" etiketini kullandı.
Türkkan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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