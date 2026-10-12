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Madencilikte siyanür kullanımına tepki... Tahsin Ocaklı: 'Türkiye’nin hiçbir yerinde müsaade etmemeliyiz'

Madencilikte siyanür kullanımına tepki... Tahsin Ocaklı: 'Türkiye’nin hiçbir yerinde müsaade etmemeliyiz'

12.10.2026 09:24:00
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ANKA
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Madencilikte siyanür kullanımına tepki... Tahsin Ocaklı: 'Türkiye’nin hiçbir yerinde müsaade etmemeliyiz'

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Artvin’in Arhavi ilçesinde planlanan madencilik faaliyetlerine tepki göstererek, “Geleceğimizi satıyoruz” dedi. Siyanürle altın ayrıştırma yönteminin yasaklanmasını isteyen Ocaklı, su kaynakları ve ormanların korunması gerektiğini belirterek, Arhavi halkını direnişe ve dayanışmaya çağırdı.

 

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, saha çalışmaları kapsamında geldiği Artvin’in Arhavi ilçesinde, bölgede planlanan madencilik faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ocaklı, şunları söyledi:

“Arhavi’de, Rize’de, Trabzon’da, her yerde yapılacak olan dördüncü grup madencilik faaliyetlerinin özellikle ülkeye vereceği zararı kısa başlıklarla anlatayım: Dünyanın her ülkesinde gayrisafi millî hasılaya yüzde 5 ile 9 arasında pay girerken; 6-7 milyon yılda belki de oluşabilen bu yer altı metallerini biz, sadece kendi hazinemize yüzde 1 alarak, yüzde 98’ini yurt dışına vermek suretiyle heba ediyoruz. Yani geleceğimizi satıyoruz.

Avrupa’nın vazgeçtiği siyanürle toprağı ayrıştırma metodu, sadece bizim ülkemizde bu çok uluslu şirketler ve onların taşeronları tarafından kullanılan bir yöntemdir. Direkt yasak edilmesi lazım. Bir gram altın elde edebilmek için dört ton taşı öğütmek, üç ton su kullanmak gerekiyor. O sular bizim içme suyumuz, o sular bizim kaynağımız.

Önümüzdeki 30 yılın en önemli stratejik ürününü oluşturan suların, içme sularının ve ormanların öyle hunharca katledilmesine Türkiye’nin hiçbir yerinde müsaade etmememiz lazım. Şimdi Arhavi’yi konuştuk. Arhavi için Arhavi halkını bu direnişe, dayanışmaya ve kendi geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

İlgili Konular: #Artvin #Tahsin Ocaklı

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