Mağaza Market-Sen'den seferberlik: 'Marketini Sendikalı Yapar Mısın?'

23 Şubat 2022 Çarşamba, 15:39

Mağaza ve Market İşçileri Sendikası, marketlerde çalışan işçilere yönelik “Marketini sendikalı yapar mısın?” başlığıyla kampanyası başlattığını duyurdu.

Sendika, İstanbul’da Divriği Kültür Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Mağaza Market-Sen Örgütlenme Koordinasyonu Üyesi Doğancan Aras, "Market işçileri sendikalı olmaya karar veriyor. Kendi bulunduğu yerde bu durumlara itiraz edip mücadele etmek istiyor. Fakat bunu emekçi halkımızla birlikte sürdürmek çok önemli. Aslında her birimizin yaşadığı sorun ortak, bunun üstesinden de market işçileri ve yurttaşlar el ele verip gelebilir. Biz buradan yurttaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. Bir alışveriş yapın, bir market işçisini de sendikalı yapın diyoruz" dedi.

Bir diğer Örgütlenme Koordinasyonu Üyesi Cihan Canbaş da "Patronlar evlerinde rahat rahat uyurken emekçi arkadaşlar çalışıyor. Onlar keyif çatıyor ama sömürülen emekçiler oluyor. Yurttaşlar bir tane mağazaya girdiğinde, kasiyer arkadaşlar prim için ürün önerirken; yurttaşlar da, "Hadi kardeşim gel sen de bizim böyle bir sendikamız var, böyle hakların var, gel haklarını öğren" diye anlatsın, haklarını öğrensin istiyoruz. Bu yüzden böyle bir kampanya başlattık. İşçi-yurttaş birlikteliğini herkese göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOĞUNLUK BİZİZ"

Mağaza Market-Sen'e üye Şok Market işçisi Mustafa Yörüyen de "Biz burada Mağaza Market-Sen’le birlikte market işçilerinin haklarını, onlardan alınan hakları anlatmak; fazla çalışmalarını engellemek adına onlarla birlikte olduğumuzu daha iyi kavramalarını istiyoruz. Bütün yurttaşlara seslenmek istiyorum ki; marketlerini sendikalı yapsınlar, market işçileri de sendikalı olsunlar, kendi haklarını bilsinler" çağrısı yaptı.

Toplantıda Mağaza Market-Sen'den tüm market işçilerine “Şehirlere, sokaklara hayat veren bizsek hayatımızı bu sömürü düzeninden çekip çıkarabiliriz. Patronların karşısında çoğunluk olan biziz. Patronların sömürü zincirinin karşısında şimdi işçilerin sendikal zincirini oluşturuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce market işçisi sendikalı oldu. 7 bölgede, 81 ilde büyük bir adım daha atalım. Tüm üyelerimizi aktif görev almaya ve sendikasını örgütlemeye davet ediyoruz. Tüm market işçilerini Mağaza Market-Sen’e üye olmaya ve gücümüzü büyütmeye davet ediyoruz” çağrısı geldi.







